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Niko4123
JEDEC дорабатывает спецификацию GDDR7 с существенным увеличением пропускной способности
для графических процессоров следующего поколения

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Хотя выпуск видеокарт, оснащенных GDDR7, еще не является неизбежным, он скорее всего найдет свое применение во флагманских видеокартах NVIDIA Blackwell и AMD RDNA 4, таких как предполагаемые GeForce RTX 5090 и Radeon RX 8900 XTX соответственно. Вероятно, мы не увидим эти детали до 2025 года, но когда они появятся, мы можем ожидать значительного увеличения пропускной способности по сравнению с моделями текущего поколения.

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JEDEC утверждает, что GDDR7 в конечном итоге достигнет скорости 192 ГБ/с на устройство или 48 Гбит/с на вывод. Вначале мы будем рассматривать скорость 32 Гбит/с, но Samsung и Micron уже работают над более быстрыми решениями. В любом случае, это впечатляющая разница в скорости между поколениями.

Для сравнения: самую быструю память GDDR6X, используемую на данный момент, можно найти в GeForce RTX 4080 Super, в которой используются чипы памяти со скоростью 23 Гбит/с, подключенные к 256-битной шине памяти. Между тем флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 использует чипы памяти GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с, связанные с более широкой 384-битной шиной памяти.

В настоящее время чипы памяти Micron GDDR6X могут работать со скоростью до 24 Гбит/с. Это составляет 96 ГБ/с на устройство. Другими словами, GDDR7 эффективно удваивает пропускную способность и будет масштабироваться еще выше, поскольку такие компании, как Samsung и Micron, расширяют границы возможного.

Что еще интересно в стандарте VRAM следующего поколения, так это то, что это первая DRAM, использующая интерфейс импульсно-амплитудной модуляции (PAM) для высокочастотных операций. Это означает, что она использует три уровня сигнализации (-1, 0, +1) для передачи 3 битов за 2 цикла по сравнению с 2 битами за 2 цикла при использовании традиционного интерфейса без возврата к нулю (NRZ). Именно здесь происходит основная часть прироста пропускной способности.

"JESD239 GDDR7 знаменует собой существенный прогресс в разработке высокоскоростной памяти", - сказал Миан Куддус, председатель совета директоров JEDEC. "С переходом на PAM3 у индустрии памяти появился новый путь к повышению производительности устройств GDDR и стимулированию продолжающейся эволюции графики и различных высокопроизводительных приложений".

Это важно, поскольку технологическая индустрия прилагает согласованные усилия для создания большего количества возможностей на базе искусственного интеллекта, которые выходят далеко за рамки чат-ботов с искусственным интеллектом и тому подобного. Мы видели проблеск этого с моделями преобразования текста в изображение и другими причудливыми инструментами, и можно поспорить, что основные игроки будут продолжать продвигать ИИ в будущее. Фактически AMD недавно намекнула, что использует ИИ для своей технологии масштабирования FSR. Однако на самом деле это лишь верхушка айсберга.

#gddr7 #jedec
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JEDEC объявила о появлении памяти GDDR7 для видеокарт следующего поколения
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