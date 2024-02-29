На сайте также указано несколько других характеристик.

Core i9-14900K 14-го поколения, входящий в состав обновления Raptor Lake Refresh от Intel, представляет собой 24-ядерный/32-поточный процессор, состоящий из 8 P-ядер с тактовой частотой от 3,2 до 6 ГГц (с помощью Thermal Velocity Boost) и 16 E-ядер с тактовой частотой от 2,4 до 4,4 ГГц, 36 МБ кэш-памяти L3 и базовым TDP 125 Вт (максимальным 253 Вт).

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В прошлом, модели KS были по существу такими же, как и их эквиваленты K, но с более высокими тактовыми частотами благодаря качеству чипа и, что немаловажно, специальной сортировке чипов для выявления лучших из лучших.

Хотя чип и не является официальным, он неоднократно появлялся в утечках. Совсем недавно пользователь X/Twitter @momomo_us обнаружил страницу продукта в DirectDial, розничном магазине в Канаде. Согласно розничному сайту (частично показанному выше), Core i9-14900KS имеет чип с маркировкой BX8071514900KS. Однако более интересным кажется подтверждение того, что чип специального выпуска будет иметь максимальную тактовую частоту 6,2 ГГц.

За исключением тактовой частоты 6,2 ГГц, другая характеристика, которая отличается от 14900K, - это более высокий TDP (150 Вт). Это означает, что специально подобранный чип был проверен на более высокий TDP для стабильной работы на максимальной частоте boost на 200 МГц выше. Естественно, для этого потребуется адекватное охлаждение - со слабым кулером вы не сможете достичь частоты 6,2 ГГц.

Если предположить, что просочившиеся характеристики соответствуют действительности, это более скромное обновление, по сравнению с предыдущими специальными выпусками процессоров Core i9. Например в Core i9-13900KS также увеличены базовые частоты P-core и E-core на 200 МГц каждая, тогда как у Core i9-14900KS они остались прежними по сравнению с Core i9-14900K.

Что касается цены, канадский ритейлер указал ее цену в 1005 канадских долларов (около 741 доллара США). На сайте также указано, что Core i9-14900K стоит 890 канадских долларов (~ 656 долларов США), что на 12,9% выше цены 14900KS.