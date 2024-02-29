Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
Розничная информация о Intel Core i9-14900KS подтверждает максимальную тактовую частоту 6,2 ГГц
На сайте также указано несколько других характеристик.

реклама

Core i9-14900K 14-го поколения, входящий в состав обновления Raptor Lake Refresh от Intel, представляет собой 24-ядерный/32-поточный процессор, состоящий из 8 P-ядер с тактовой частотой от 3,2 до 6 ГГц (с помощью Thermal Velocity Boost) и 16 E-ядер с тактовой частотой от 2,4 до 4,4 ГГц, 36 МБ кэш-памяти L3 и базовым TDP 125 Вт (максимальным 253 Вт).

реклама

В прошлом, модели KS были по существу такими же, как и их эквиваленты K, но с более высокими тактовыми частотами благодаря качеству чипа и, что немаловажно, специальной сортировке чипов для выявления лучших из лучших.

Хотя чип и не является официальным, он неоднократно появлялся в утечках. Совсем недавно пользователь X/Twitter @momomo_us обнаружил страницу продукта в DirectDial, розничном магазине в Канаде. Согласно розничному сайту (частично показанному выше), Core i9-14900KS имеет чип с маркировкой BX8071514900KS. Однако более интересным кажется подтверждение того, что чип специального выпуска будет иметь максимальную тактовую частоту 6,2 ГГц.

За исключением тактовой частоты 6,2 ГГц, другая характеристика, которая отличается от 14900K, - это более высокий TDP (150 Вт). Это означает, что специально подобранный чип был проверен на более высокий TDP для стабильной работы на максимальной частоте boost на 200 МГц выше. Естественно, для этого потребуется адекватное охлаждение - со слабым кулером вы не сможете достичь частоты 6,2 ГГц.

Если предположить, что просочившиеся характеристики соответствуют действительности, это более скромное обновление, по сравнению с предыдущими специальными выпусками процессоров Core i9. Например в Core i9-13900KS также увеличены базовые частоты P-core и E-core на 200 МГц каждая, тогда как у Core i9-14900KS они остались прежними по сравнению с Core i9-14900K.

Что касается цены, канадский ритейлер указал ее цену в 1005 канадских долларов (около 741 доллара США). На сайте также указано, что Core i9-14900K стоит 890 канадских долларов (~ 656 долларов США), что на 12,9% выше цены 14900KS.

#intel core i9-14900ks
+
Написать комментарий (0)
Процессор Intel Core i9-14900KS предлагается на сайте одного из французских магазинов за €750-770
Согласно утечке информации о Intel Core i9-14900KS тактовая частота Boost составляет 6,2 ГГц
Розничные и OEM-упаковки Intel Core i9-14900KS появились во Франции
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Завод «Купол» приступил к масштабной модернизации зенитно-ракетных комплексов «Тор»
1
Человеческая ошибка привела к завершению исторической лунной миссии «Одиссей»
+
Oppo представила умные очки Air Glass 3 XR с интегрированным помощником AndesGPT AI Assistant
+
Белый дом призвал разработчиков ПО отказаться от небезопасных С и С++ и перейти на Python и Rust
7
Nature Astronomy: Астероид стал «совершенно другим телом» после столкновения с зондом НАСА
+
Илон Маск: X теперь предлагает пользователям 1 миллион объявлений о вакансиях
+
Forbes: Боевые возможности Су-24М могут быть повышены за счет Mirage 2000D
+
Defense24: подбитый Abrams, на самом деле не имеет серьезных повреждений
7
Продажи симулятора фермы Stardew Valley перевалили за 30 миллионов копий, патч 1.6 выйдет на ПК уже 19 марта
+
Энтузиаст обучил искусственный интеллект бороться с шумными соседями
+
После DDoS-атаки владелец сайта получил счёт на $100 000 за трафик
2
AMD выпустила WHQL драйвер Adrenalin версии 24.2.1 с дополнительными исправлениями
8
KFA2 представляет белую и розовую версии GeForce RTX 4070 SUPER EX Gamer
+
Motorola и Samsung представили гибкие «телефоны»-браслеты, а Honor - смартфон с ИИ Meta Llama 2
+
"Гиперзвуковые цели поразить способен": российское МО рассказало про испытания С-500 «Прометей»
2
MacRumors: Стало известно, какие модели iPhone получат новую iOS 18
+
В России закрываются фирменные магазины электроники из-за ухода Sony, Bosch и LG
11
Астрономы обнаружили три новых спутника в нашей Солнечной системе
+
Новый гуманоидный робот овладел искусством рисования посредством глубокого обучения
3
Китайская BYD не торопится выходить на рынок электромобилей США
3

Популярные статьи

Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
143
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)
25
Assetto Corsa Competizione: краткий обзор настоящего игрового автосимулятора
10
Какую видеокарту выбрать экономному геймеру в 2024 году — 7 лучших моделей
48
Снижаем шум вентиляторов компьютера своими руками - руководство для чайников
14
Собираем топовый ПК 2024 года для игр, стриминга и работы с видео — с монитором и периферией
11
7 самых продаваемых видеокарт февраля 2024г с лучшим соотношением между ценой и производительностью
9
Появляется все больше новостей о неудачах Sony PlayStation 5
10
Министр обороны Франции рассказал о том, как ПВО России предупредила французский АВАКС
7
Обозреватель NI де Верну: США не могут ничего сделать с российской программой импортозамещения
5

Сейчас обсуждают

Lexagon
08:36
Нужное подчеркнуть, так сказать.
Спецпредставитель Китая посетит Украину и Россию для политического решения украинского кризиса
Trydognite
08:33
Ля, даже видеоплеер зелёный. Да ты фанатИК))
7 самых продаваемых видеокарт февраля 2024г с лучшим соотношением между ценой и производительностью
Андрей Марченко
08:32
А с ней им ничего особо делать и ненужно, во многом "импортозаместить" не получается пока что, к сожалению.
Обозреватель NI де Верну: США не могут ничего сделать с российской программой импортозамещения
Дмитрий
08:27
У меня тоже так было на 6900хт. ну это тундра)) тут как бы и у нвидия куча проблем было. там просто другие баги ахах увеличенные горы и деревья до масштабов огромных. они исправляют постоянно...
AMD выпустила WHQL драйвер Adrenalin версии 22.4.1 с дополнительными исправлениями
Ник Хобо
08:27
"Apple собирается не собирается" Складывается стойкое ощущение что не только написанием статей занимается ИИ, но их одобрением тоже.
Спецпредставитель Китая посетит Украину и Россию для политического решения украинского кризиса
Дмитрий
08:24
Маус вообще из двух собирали взорваных)) ничего и этот покрасят и напротив мауса поставят. уникальная коллекция танков стала еще уникальнее))
Defense24: подбитый Abrams, на самом деле не имеет серьезных повреждений
Дмитрий
08:21
А что толку если в самих процессорах дыры?
Белый дом призвал разработчиков ПО отказаться от небезопасных С и С++ и перейти на Python и Rust
Даня
08:20
2000: 28.12 2001: 29.17 2002: 31.35 2003: 30.68 2004: 28.80 2005: 28.29 2006: 27.17 2007: 25.58 2008: 24.85 2009: 31.82 2010: 30.37 2011: 29.38 2012: 31.07 2013: 31.86 2014: 38.57 2015: 61.22 2016: 66...
Обозреватель NI де Верну: США не могут ничего сделать с российской программой импортозамещения
Pavel Timonkin
08:19
кто о чем, а авторы статей оверклокеров - те еще сказочники. наушники с ушами вообще убили в комбинации с отдельным микро...
Собираем топовый ПК 2024 года для игр, стриминга и работы с видео — с монитором и периферией
Даня
08:18
Рыночная стоимость компании NVIDIA (разработчик графических процессоров) официально превысила ВВП России.
США медленно, но уверенно проигрывают Китаю в Тихом океане считает американский экс-дипломат Ньюшем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем