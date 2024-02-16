Вы можете купить AMD Ryzen 9 7900X3D за $409,99 на Amazon.

Это значительно ниже первоначальной рекомендованной розничной цены в $599, которую AMD позже снизила до $449 - текущей цены в ее интернет-магазине, а также той цены, по которой этот процессор предлагался до последней скидки. Останется ли цена на уровне $409,99, еще неизвестно.

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Если суммировать характеристики, то Ryzen 9 7900X3D представляет собой процессор Zen 4 с 12 ядрами, 24 потоками, базовой тактовой частотой 4,4 ГГц и максимальной тактовой частотой в режиме Boost до 5,6 ГГц. Он также имеет кэш-память третьего уровня объемом 128 МБ.

По сравнению с обычным Ryzen 9 7900X (не X3D), вы обмениваете некоторую базовую тактовую частоту на гораздо больший объем кэша - у не X3D базовая тактовая частота 4,7 ГГц, что на 300 МГц быстрее, такая же частота boost 5,6 ГГц и кэша L3 64 МБ (в половину меньше).



Проблема заключается в том, что в Ryzen 7 7800X3D используется одноядерный чипсетный кристалл (CDD), тогда как Ryzen 9 7900X3D имеет два 8-ядерных CCD, как и Ryzen 9 7950X3D, хотя и с 6 активными ядрами на каждом (6+6 против 8+8). Это означает, что существует некоторая задержка между ядрами, которая может повлиять на производительность при некоторых рабочих нагрузках.

Однако самой большой критикой была цена. Но с нынешней скидкой это вызывает гораздо меньше беспокойства по сравнению с тем, когда чип был выпущен по цене 599 долларов. Просто имейте в виду, что если вы используете систему AM4, вам также потребуется обновить материнскую плату (до AM5) и инвестировать в оперативную память DDR5.