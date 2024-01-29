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Мини-ПК Neptune от Minisforum сочетает Ryzen 7 7840HS с графическим процессором RX 6650M

Эта машина имеет объем менее 3 литров, но оснащена восьмиядерным процессором Ryzen 7 и дискретным графическим процессором Radeon с собственными 8 ГБ видеопамяти.
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Видеоядро RX 6650M обеспечивает производительность, аналогичную настольной Radeon RX 6600, что означает возможность играть в играх текущего поколения с разрешением 1080p без снижения настроек.

Система имеет широкие возможности подключения: четыре разъема для дисплея, включая пару портов HDMI и пару разъемов DisplayPort. Помимо них, доступны три порта USB Type-A со скоростью 10 Гбит/с, два порта Type-A со скоростью 5 Гбит/с и один порт Type-C со скоростью 5 Гбит/с на передней панели. На передней панели есть отдельные разъемы для микрофона и наушников 3,5 мм, а Ethernet-соединение имеет скорость 2,5 Гбит/с. Новый ПК использует внешний источник питания, но разъем представляет собой прочный разъем типа DIN, а не хлипкую цилиндрическую вилку.

Даже если вы не хотите играть в игры, из этой машины можно сделать отличную рабочую станцию с четырьмя мониторами или даже HTPC. Невидимое преимущество дискретного графического процессора заключается в том, что процессор Phoenix может использовать весь свой TDP на своих восьми ядрах процессора Zen 4, обеспечивая превосходную производительность на том же уровне, что и Ryzen 7 7700.

Пара слотов DDR5 SODIMM поддерживает 64 ГБ ОЗУ, кроме того мини-ПК также имеет пару слотов M.2-2280.

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Прямо сейчас можно приобрести Neptune HX100G в собственном интернет-магазине Minisforum в качестве базовой системы за 719 долларов. Кроме того, вы можете получить его предварительно сконфигурированным с 32 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ за 905 долларов или перейти на 64 ГБ ОЗУ за 995 долларов. Восемь ядер процессора Zen 4, 8 ГБ графического процессора, 64 ГБ ОЗУ и бесплатный слот расширения SSD за 995 долларов - это совсем неплохо. 

Если вас интересует мини-ПК на базе AMD Phoenix, но вам не нужен дискретный графический процессор, Minisforum также продает EliteMini UM780 XTX, который в настоящее время продается за 639,99 долларов  с 32 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ на Amazon. Эта машина оснащена тем же процессором Ryzen 7 7840HS, что и Neptune HX100G, только без дискретного графического процессора. У него не так много дисплей портов, но есть два разъема 2,5-Gigabit Ethernet. Он также может похвастаться лаконичным дизайном с гладким алюминиевым корпусом и подсветкой на одной стороне. Еще 100 долларов дают вам 64 ГБ оперативной памяти.

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В качестве альтернативы, если вы предпочитаете систему Intel, у нас есть для вас несколько рекомендаций. На Minisforum из серии Neptune есть модель под названием HN2673. Эта машина оснащена процессором Core i7-12650H с шестью ядрами P и четырьмя ядрами E, соединенными с дискретным графическим процессором Arc A730M. Эта видеокарта аналогична настольной Arc A580, но со значительно более высокой тактовой частотой графического процессора. Этот ПК имеет четыре выхода для дисплея, множество USB, 2,5-GbE LAN и, что уникально пару отсеков для 2,5-дюймовых дисков SATA для дешевого расширения хранилища. Вы можете приобрести его с 32 ГБ памяти DDR5 и твердотельным накопителем M.2 емкостью 512 ГБ  за 599 долларов.

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