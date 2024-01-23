Помимо панорамного дисплея от края до края, управляемого центральным 11-дюймовым сенсорным экраном, система впервые будет основана на ОС Android от Google с графикой на движке Unreal от Epic.

В рамках инициативы под названием Ford and Lincoln Digital Experience компания Ford раскрыла свое видение того, как должна быть реализована информационно-развлекательная система автомобиля. Ушла в прошлое ОС Sync на базе Blackberry QNX, поскольку новая Sync работает под управлением версии ОС Android со скином, который дает пользователям более удобные возможности использования популярных приложений Google в автомобиле, таких как Google Maps и Spotify.

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Окончательная версия этой новой ОС была продемонстрирована на Lincoln Nautilus 2024 года, который доступен с 48-дюймовым дисплеем 4K, который занимает всю ширину лобового стекла на линии глаз водителя вместо традиционного спидометра. Это означает, что широкоэкранный дисплей в первую очередь отображает важную информацию об автомобиле (например, скорость, настройки круиз-контроля и т. д.) перед водителем, а также показывает вспомогательную информацию, такую как погода, расход топлива и мультимедийные данные, через виджеты в правой части экрана.

Управление всей этой информацией в основном осуществляется через меньший центральный дисплей на центральной консоли (в данном случае 11,1-дюймовый). К сожалению, даже регулировка настроек кондиционера или регулировка громкости потребует нажатия на экран, а не физического управления.

Вслед за аналогичным предложением полнофункциональной информационно-развлекательной системы от Tesla и Honda, которая может работать с играми AAA, новая система Ford предлагает более чем в пять раз большую вычислительную мощность, в 14 раз больше графических возможностей и в восемь раз больше памяти по сравнению с текущими системами в линейке Ford.

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Хотя эта конфигурация 48-дюймового дисплея в настоящее время доступна только в Nautilus китайского производства, Ford заявляет, что другие конфигурации будут распространяться по всей линейке продуктов, хотя подробности не разглашаются.