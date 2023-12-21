Об этом свидетельствует утечка дорожной карты Intel.

Intel часто распространяет среди технических журналистов слайды наполненные информацией о ее будущих продуктах, но презентации для ее партнеров часто могут быть гораздо интереснее. Похоже, что Intel провела одно такое собрание в понедельник в Токио для своих японских партнеров, обрисовав в общих чертах свой маркетинговый проект "AI Everywhere" и свои будущие продукты. Японскому сайту 4Gamer удалось получить эту информацию, и самым интересным из нее почти наверняка является этот слайд с дорожной картой:

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Оно на японском языке, но мы можем перевести для вас важные части. Вверху написано "ПКクライアント向け製品" или "Продукты сегмента клиентских ПК", а ниже перечислены различные процессорные продукты вышедшие в этом году, включая процессоры Core Ultra. Еще упомянуты чипы для рабочих станций Sapphire Rapids и Emerald Rapids, а также графические процессоры Arc Pro и Arc A580.

В крайнем правом углу диаграммы вы видите "今後の製品", что переводится как "предстоящие продукты". Из-за разрешения это немного сложно разглядеть, но если вы увеличите масштаб, вы заметите, что изображение используемое для представления будущего продукта графического процессора, включает изображение персонажа Battlemage. Ранее Intel использовала именно этот рисунок в предыдущей дорожной карте для представления графического процессора Arc второго поколения.

Мы воспринимаем это как довольно явное заявление о том, что Intel рассчитывает выпустить Battlemage в 2024 году. Конечно это был план уже давно, но приятно видеть еще одно недавнее подтверждение этого факта. К сожалению эта утечка ничего не говорит нам о том каким на самом деле будет Battlemage. Более ранние утечки показывали Battlemage как крупную версию Alchemist в сочетании с увеличением количества поддерживаемых игр, что мало чем отличается от перехода с Navi 21 (Radeon RX 6900 XT) на Navi 31 (RX 7900 XTX).

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Если Intel сможет решить проблемы эффективности, с которыми сталкиваются существующие графические процессоры Arc, гипотетический Arc B970 может стать серьезным конкурентом на рынке графических процессоров. Даже если он не будет конкурировать с GeForce RTX 4090 или Radeon RX 7900 XTX, в зависимости от цены он может оказаться очень интересным.