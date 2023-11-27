С помощью Cerabyte немецкая компания хочет произвести революцию на рынке долгосрочного хранения данных. Для этого используются стеклянные пленки с керамическим покрытием, на которые наносится лазерная надпись и которые считаются нечувствительными к процессам старения и воздействию окружающей среды.

Твердотельные накопители уже давно стали стандартом хранения данных в потребительском секторе, где они предлагают высокую скорость передачи данных по крайней мере по умеренным ценам. Однако другие приложения требуют других технологий; например магнитные ленты до сих пор используются для долговременного хранения. Мюнхенская компания Ceramic Data Solutions хочет изменить ситуацию под торговой маркой Cerabyte. За этим стоит оптическое хранение данных, для которого биты записываются лазером в керамическое покрытие на стеклянной пленке.

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Компания рекламирует технологию хранения, в частности утверждая, что она неуязвима. Cerabyte заявляет, что пластины Cerabyte сохраняют данные при температуре от нуля до 300 °C и не подвержены коррозии, кислоте, ЭМИ-атакам и радиации. После сохранения данные должны храниться более 5000 лет.

Это стало возможным благодаря небольшим отверстиям, которые выжигаются в покрытии лазером и представляют собой биты. Затем пластины можно хранить и при необходимости снова считывать с помощью микроскопа. Cerabyte показывает в видеоролике, что весь этот процесс включая хранение дисков хранения полностью автоматизирован.

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К сожалению конкретные детали, такие как стоимость, плотность хранения или скорость чтения и записи, на веб-сайте компании не раскрываются. Однако по крайней мере последние два пункта, вероятно, значительно отстают от современных технологий хранения данных. Однако если технология Cerabyte на самом деле настолько надежна как рекламируется, для нее все еще может найтись место на рынке. В связи с этим первые компании уже проявили интерес к этой технологии.