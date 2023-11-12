Данные получены из лаборатории Игоря, которая получила в свои руки 154 чипа Core i9-14900K и сравнила их с 24 образцами Core i9-13900KS.

Хотя на цифры, которые получены в результате нельзя полностью положиться (даже 154 - это довольно немного), данные все равно интересны. Методика этого теста была довольно простой: поместите процессор на испытательный стенд, прочитайте кривую напряжение-частота и запишите напряжение необходимое каждому чипу для 6 ГГц, максимальной частоты разгона для 14900K и 13900K.

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Несмотря на то, что имелось всего 154 образца, для 14900K имеется слабая колоколообразная кривая на отметке 1,468 В. Худшим процессорам 14900K требовалось 1,508 В для достижения частоты 6 ГГц, а лучшим - всего 1,398 В. Между тем лучший 13900KS мог работать на частоте 6 ГГц только при напряжении 1,438 В, что значительно хуже, чем лучший 14900K. Однако в этом тесте было задействовано только 24 образца 13900KS, поэтому данные определенно не идеальны. Однако 11 из 24 образцов 13900KS достигли отметки 1,488 В, что примерно может указывать на среднее напряжение 13900KS, необходимое для работы на частоте 6 ГГц.

Что особенно интересно так это то, что лучшие образцы 14900K на сегодняшний день были получены из одной партии: X337R173. Все образцы 14900K участвовавшие в тесте, были произведены на одном заводе во Вьетнаме, но даже самый худший процессор из партии "R" был лучше, чем лучшие процессоры из любой другой партии. Из пяти других партий четыре имели почти одинаковое качество, а качество последней было заметно хуже, чем остальные шесть.

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Результаты тестирования и тот факт, что Core i9-14900K уже устанавливает новые мировые рекорды разгона, убедительно свидетельствуют о том, что 14900K лучше организован. В лаборатории Игоря отметили, что предыдущая партия чипов 13900KS с использованием чипа Raptor Lake, выпущенная в прошлом году, в среднем была немного лучше, чем чипы выпущенные в этом году. Тем не менее имея всего 24 образца, трудно сказать наверняка.