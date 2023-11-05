Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
Исследователь безопасности обнаружил 34 ошибки в драйверах Windows
которые позволяют полностью контролировать систему

реклама

Уязвимости в данном случае это сторонние файлы драйверов, которые пользователь не являющийся администратором может использовать для изменения или удаления встроенного ПО системы. Проще говоря эти драйверы могут позволить злоумышленнику, получившему базовый доступ пользователя к вашей системе, удалить или изменить прошивку UEFI вашей системы.
Это не единственные функции, которые поддерживают некоторые из этих драйверов. Шесть драйверов предоставляют доступ к памяти на уровне ядра, позволяя злоумышленнику повысить свои полномочия, или делать все, что он хочет. Дополнительные двенадцать драйверов могут позволить злоумышленнику изменить регистры конкретной модели системы (MSR). Это может позволить им обойти и отключить функции безопасности, или просто привести к сбою системы.

реклама

Отделу анализа угроз (TAU) компании Carbon Black удалось очистить прошивку системы на испытательном стенде.

В блоге TAU о своих выводах отмечаются недостатки более ранних исследований, проведенных по этой теме, а затем представлен другой автоматизированный метод поиска этих недостатков с использованием Python в сочетании с IDA Pro, популярным дизассемблером используемым реверс-инженерами. В этой работе TAU сосредоточился на драйверах, которые включают возможность доступа к встроенному ПО через порт ввода-вывода и ввод-вывод с отображением в памяти.

Затронутые драйверы: stdcdrv64.sys, IoAccess.sys, GEDevDrv.SYS, GtcKmdfBs.sys, PDFWKRNL.sys, TdkLib64.sys, phymem_ext64.sys, rtif.sys, cg6kwin2k.sys, RadHwMgr.sys, FPCIE2COM.sys, ec. siodriverx64.sys , sysconp.sys, ngiodriver.sys, avalueio.sys, tdeio64.sys, WiRwaDrv.sys, CP2X72C.SYS, SMARTEIO64.SYS, AODDriver.sys, dellbios.sys, stdcdrvws64.sys, sepdrv3_1.sys, kerneld.amd64, hwd защита .sys, VdBSv64.sys, nvolock.sys, rtport.sys, ComputerZ.sys, SBIOSIO64.sys, SysInfoDetectorX64.sys, nvaudio.sys, FH-EtherCAT_DIO.sys, atlAccess.sys


Многие из обнаруженных TAU драйверов принадлежат крупным производителям, таким как Intel, AMD и Dell, и это лишь некоторые из них. Это не сомнительные сторонние программы, загруженные с какого-то сомнительного вредоносного сайта, а официальные драйверы, устанавливаемые этими корпорациями для обновлений прошивки.

Поставщики продемонстрировали свой эксплойт на полностью пропатченой системе Windows 11.


К сожалению хотя TAU сообщила об этих недостатках поставщикам, только двое из них фактически устранили проблемы. Phoenix Technologies исправила свой драйвер TdkLib64.sys, а AMD также обновила PDFWKRNL.SYS. В результате остается множество уязвимых для эксплойтов драйверов, хотя последняя версия Windows 11 блокирует некоторые из них с помощью функции целостности кода, защищенной гипервизором. Предполагается, что HVCI будет работать и в Windows 10, но исследователь безопасности Уилл Дорманн отмечает, что в настоящее время он игнорирует черный список драйверов.
рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

#windows #кибербезобасность
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 5
Вирус Ghostpulse распространяется через легальный установщик приложений Windows
Windows 11 сможет расшифровать рукописный текст
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

С начала украинского контрнаступления Россия получила как минимум 4 новейших танка Leopard 2
+
Подводим итоге 5 месяцев наступательной компании ВСУ – чего удалось добиться Украине за 153 дня
4
Украине были переданы американские штурмовые машины разминирования M1150 ABV
2
Авианосец США Dwight Eisenhower вместе с ударной группой прибыл на Ближний Восток
1
Телеведущая с Fox News раскритиковала попытку Байдена протолкнуть помощь Украине
+
Бойцы "Пятнашки" использовали тактику Ивана IV при штурме Казани и подорвали позиции ВСУ подкопом
+
Новая ракета для Су-57 встревожила американских аналитиков – дальность полёта превышает 3500 км
4
Более 90% россиян, использующих смартфоны, сталкиваются со спам-звонками
+
Китайские разработчики утратили возможность заказывать выпуск производительных чипов за рубежом
1
Китайский электронно-оптический ИИ-чип ACCEL в тысячи раз опережает ускорители вычислений NVIDIA
5
AMD сотрудничает с 11 bit - будущие игры будут оптимизированы для оборудования Ryzen и Radeon
8
Высокопроизводительная многофункциональная файловая система Bcachefs оказалась медленнее Btrfs
2
В сети появилась неофициальная информация относительно игры Spellbound от FromSoftware
+
Samsung наметила курс на повышение прибыльности рынка SSD — уже скоро цены могут сильно вырасти
+
Акции Apple слабеют после предупреждения об унылом праздничном квартале
+
Snapdragon 8 Gen 4 будет оснащен графическим процессором Adreno 830, который на 10% быстрее Apple M2
5
Панель ввода-вывода GeForce RTX 4090 Ti появилась в продаже на eBay
+
Мобильная RX 7900M по производительности оказалась мощнее, чем RTX 4080
3
Ученые КНР представили чип, который в 3000 раз производительнее Nvidia A100 в некоторых задачах
1
Варшава намеренно блокирует украинский экспорт в Европейский Союз
+

Популярные статьи

Как зарабатывают миллионы на Steam-фермах
2
Обновляем старый игровой компьютер – самые выгодные процессоры, SDD и видеокарты для геймеров
6
"Front Mission Evolved" - шутер 2010 года на тему мехов
3
Пять причин купить Xbox Series S в 2023 году
15
Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
2
ТОП-5 блоков питания для видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 – рейтинг 2023 года
32
О неприязни к евреям в прошлом и сегодня
76
Немецкие танки "Леопард 2" больше не экзотика, а привычная мишень
2
Age of Wonders. Современность фаната. AoW Planetfall Часть 1
+
F-14 Bombcat: как истребитель-перехватчик превратился в бомбардировщик
2

Сейчас обсуждают

Дмитрий Нестеров
19:36
Бред сивой кобылы
Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
Гвоздь
19:35
А чем Тора от Толмуда отличается ты хоть знаешь, економист из подворотни? Ротврот академик економист, ты сам то хоть читал Тору или Талмуд? Приведи оттуда конкретные цитаты с тем что ты описал. А то ...
О неприязни к евреям в прошлом и сегодня
3JIbIDEHb
19:31
Ви нипанимаите, Этот цирроз самый экологически чистый цирроз печени в мире!
Air Company представила первую в мире экологически чистую водку
Гвоздь
19:28
Автору следует о хрювне беспокоится. И о своём задке и передке.
Собираем антикризисный игровой компьютер для тех, кого жизнь не готовила к доллару по 100 рублей
nalimezzz29
19:22
И про MSI он тоже "забыл".
ТОП-5 блоков питания для видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 – рейтинг 2023 года
Зю
19:17
Наконец можно будет самому читать рецепты
Windows 11 сможет расшифровать рукописный текст
Bromka
19:16
во всём мире?) такое возможно где-нибудь в Африке только))
В Кремле назвали Украину «несчастной» страной
Luck-AD
19:11
Каким на*** интеллектом? Все это работает на математической модели. И давно рассказано и показано на пальцах как работает (для тех кто хоть чем то интересуется еще в наше время)... Задолбали раздувать...
Илон Маск выпускает нового чат-бота с искусственным интеллектом "Grok" в попытке заменить ChatGPT
Филипп Гордейчик
19:06
Неделю назад взял deepcool px1200g. Полёт нормальный.
ТОП-5 блоков питания для видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 – рейтинг 2023 года
romik555
18:49
Человек.
Американский блогер MrBeast построил 100 скважин в Африке, обеспечив водой более сотни тысяч человек
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем