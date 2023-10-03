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Niko4123
CableMod выпускает обновленные угловые адаптеры 12VHPWR для решения проблемы плавления
Компания заявляет, что их новые разъемы для видеокарт NVIDIA обеспечивают более низкую температуру и прочнее.

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В последние годы графические процессоры NVIDIA использовали несколько 8-контактных кабелей блока питания для питания своих высокопроизводительных графических процессоров. В семействе RTX 40 компания перешла на разъем 12VHPWR. Этот разъем имеет 12 контактов для питания и четыре контакта  которые сообщают сколько энергии нужно видеокарте, что теоретически делает его более эффективным для карт высокой мощности. Поскольку блоков питания ATX 3.0 со встроенной поддержкой практически ни у кого нет, карты RTX 40 включают в себя адаптер. К сожалению, эти кабели имели склонность к перегреву.

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CableMod поспешила анонсировать улучшенные версии адаптера 12VHPWR, которые имеют наклонную конструкцию, упрощающую прокладку кабелей вокруг графического процессора. Однако в версии V1.0 были проблемы. Некоторые пользователи все еще сообщали о перегреве, и возможно из-за этого вилка немного покачивалась при установке. Это проблема, когда вы платите 40 долларов за адаптер для модернизации системы управления кабелями.

CableMod утверждает, что версия 1.1 решит эти проблемы. Новый адаптер соответствует стандарту гнездового разъема CEM 5.1, в котором используется новая конструкция 12 В - 2x6. Этот разъем совместим со всеми современными клеммами 12VHPWR и, как сообщается, менее подвержен перегреву. CableMod также изменила дизайн штекерного разъема, чтобы сделать его более плотным и соединение с печатной платой не будет расшатываться.

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Новые адаптеры доступны для покупки уже сейчас и предлагаются в вариантах с углом наклона 90 и 180 градусов. Есть также несколько разных цветов, которые подойдут к эстетике вашего ПК. Они стоят 39,90 долларов, но любой, кто купил оригинальную версию, имеет шанс получить новую бесплатно. Те, кто приобрел версию v1.0 в официальном магазине CableMod, получат код купона на 40 долларов, что позволит им оплатить только доставку. Если вы используете старый адаптер 12VHPWR, рекомендуется убедиться, что все контакты полностью вставлены, пока вы ждете замены.

#cablemod #угловые адаптеры 12vhpwr
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