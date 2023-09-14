Национальное агентство по частотам (ANFR) также заявило, что компания из Купертино должна принять все необходимые меры, чтобы привести все уже используемые iPhone 12 "в соответствие с нормами как можно скорее, иначе Apple придется отозвать оборудование".

В агенстве пояснили, что iPhone 12 превышает допустимый порог, когда уровни электромагнитного излучения оценивались для телефона в куртке или сумке. ANFR сообщило, что во время испытаний обнаружило уровень поглощения электромагнитной энергии 5,74 Вт на килограмм, что выше стандарта Европейского Союза в 4 Вт на килограмм.

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Apple утверждает, что ее iPhone 12 прошел многочисленные лабораторные оценки компании и сторонних лабораторий. Благодаря этому Apple заявляет, что ее смартфон соответствует нормам ЕС.

Жан-Ноэль Барро, министр Франции, отвечающий за цифровые вопросы, заметил французской радиостанции, что ANFR "отвечает за контроль над телефонами, которые при наличии обновлений программного обеспечения могут излучать немного больше или немного меньше электромагнитных волн".

Барро добавил, что уровни излучения iPhone 12 "немного выше", чем стандарты, но "значительно ниже уровней, которые по мнению научных исследований могут иметь последствия для пользователей". В заключение он сказал: "Но стандарт есть стандарт".

Любой, кто обеспокоен возможным воздействием радиации при использовании любого смартфона, может снизить риск, отключив Wi-Fi и Bluetooth, когда они не нужны. Согласно отчету Radio Frequency Safe, выключив эти передатчики, пользователь может снизить воздействие радиочастотного излучения на голову на 15,2%. Еще один простой совет - используйте громкую связь смартфона во время звонков, что позволит пользователям вообще держать устройство подальше от головы.

Хотя Франция, возможно, занимает жесткую позицию в отношении Apple и ее iPhone 12, Всемирная организация здравоохранения заявила, что после многих исследований "не было установлено никаких неблагоприятных последствий для здоровья, вызванных использованием мобильных телефонов".