Обе модели также будут предлагать варианты хранилища объемом 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

Apple все еще экономит оперативную память по сравнению с конкурентами. Например, Samsung Galaxy S23 Ultra имеет до 12 ГБ оперативной памяти (а также до 1 ТБ встроенной памяти). Другие Android-телефоны премиум-класса также превышают порог в 8 ГБ, например Pixel 7 Pro имеет (до 12 ГБ ОЗУ), Nothing Phone 2 (до 12 ГБ ОЗУ) и OnePlus 11 (до 16 ГБ ОЗУ).

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Исторически сложилось так, что Apple могла предложить впечатляющую производительность на своих устройствах iPhone, не участвуя в войне технических характеристик с лучшими моделями Android. Так что не удивляйтесь, если серия iPhone 15 - и особенно модели Pro/Ultra - продолжат эту традицию.

Нам придется подождать и посмотреть, как это применимо к многозадачности, которая может сильно зависеть от оперативной памяти. Недостаток оперативной памяти действительно становится неприятным при переключении между приложениями и их полной перезагрузке. Перезагрузка приложения занимает не так много времени, а разочарование заключается в потере данных в приложении.

Если отбросить оперативную память, серия iPhone 15 выглядит многообещающе с точки зрения технических характеристик. Сайт TrendForce согласен с этим и особенно оптимистичен в отношении моделей Pro.

"Серия Pro, оснащенная эксклюзивным перископическим объективом Pro Max, способна стать магнитом для потребителей и потенциально позволит серии Pro составить более 60% производимых новых сартфонов Apple", - заявляет TrendForce.

В то же время исследовательская компания ожидает, что стартовая цена iPhone 15 Pro Max будет на 100 долларов выше (1199 долларов) по сравнению с iPhone 14 Pro Max, что отражает увеличение производственных затрат, в основном связанных с перископическим объективом.

Скоро мы узнаем, оправдаются ли прогнозы TrendForce: презентация Apple iPhone 15 начнется в следующий вторник 12 сентября.