заявив, что DRM несправедливо наказывает потребителей

В своем твите студия Студия Running With Scissors назвала Denuvo DRM "выбором, который влечет за собой несправедливое воздействие для пользователя". Также разработчик заявляет, что игровые компании должны "уважать потребителей".

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Программное обеспечение Denuvo для защиты от пиратства и несанкционированного доступа полезно для кратковременных прибылей издателей игр, поскольку в мире лишь немногие люди способны взломать его. Это очень сложное полиморфное шифрование, и его чрезвычайно сложно взломать.

Однако DRM вреден для отрасли в целом. Даже если отбросить жалобы на снижение производительности, вызванное Denuvo, фактом является то, что технология Denuvo ограничивает некоторые виды моддинга игр, а также затрудняет сохранение игр. Как только серверы Denuvo перестают поддерживать игру, в нее больше нельзя будет играть из-за строгих ограничений DRM.

Программное обеспечение Denuvo также перегружает устройства, вызывая низкую производительность в играх. Игры на некоторых компьютерных платформах с Denuvo работают хуже, в то время как с другими компьютерными играми проблем не возникает. Учитывая дополнительную нагрузку на память и дополнительную обработку, предусмотренную для этой технологии, мы ожидаем, что на большинстве мощных игровых ПК, вероятно, разница будет особо не заметна, но при этом сохраняются ограничения производительности на маломощных и старых компьютерах. Это также может привести к дополнительному разряду аккумулятора на мобильных платформах.



