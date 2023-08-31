Вы можете использовать эту мышь через Bluetooth, хотя серьезные геймеры захотят воспользоваться входящим в комплект адаптером 2,4 ГГц чтобы подключиться к технологии Corsair Slipstream Wireless, которая обещает сверхбыструю задержку менее 1 мс и частоту опроса до 2000 Гц. По сути, это производительность проводной сети в беспроводной упаковке.

Переход на беспроводную связь, очевидно, является одним из главных аргументов в пользу попкупки, но это не единственная эволюционная черта, которая отличает ее от предыдущей версии. Corsair модернизировала специальный датчик PixArt PMW3391 с собственным разрешением 18 000 точек на дюйм до еще более чувствительного датчика Marksman (также на основе PixArt), способного достигать разрешения до 26 000 точек на дюйм, как и беспроводная версия мыши Corsair Sabre RGB Pro. Это слишком много для соревновательных игр, но ведь лучше иметь больше, чем меньше.

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Еще одним важным преимуществом является количество кнопок. Corsair оснастила Scimitar Elite Wireless 16 полностью программируемыми кнопками, в том числе дюжиной кнопок для большого пальца, расположенных на запатентованной боковой панели с выдвижными клавишами. Это позволяет перемещать боковые кнопки (вперед или назад) для лучшего соответствия и облегчения доступа.

Corsair заявляет, что вес составляет около 114 граммов (без подключенного кабеля), поэтому она не преследует каких-либо рекордов легкости. В комплект поставки входит кабель USB-C - USB-A длиной 183 см для зарядки (или использования в проводном режиме, если вы предпочитаете). Corsair утверждает, что вы можете получить до 120 часов автономной работы с выключенной RGB-подсветкой, которую можно продлить до 150 часов в режиме Bluetooth. Полная перезарядка занимает всего 90 минут.

Для всех, кому интересно, беспроводная мышь Corsair Scimitar Elite теперь доступна на Amazon за 129,99 долларов. Вы можете найти проводную модель за 59,99 долларов.