Эту новость сообщил г-н Андреас Шиллинг, главный редактор немецкого сайта HardwareLuxx.

Недавно он совершил экскурсию по заводу Intel в Малайзии и, очевидно, увидел немало интересных вещей. Однако возможно самое интересное из того, что он увидел, это то, что ему не разрешили фотографировать. Это был лоток в лаборатории анализа отказов Intel, в котором находились чипы с маркировкой "BMG G10". Не нужно быть гением, чтобы сравнить BMG-G10 с ACM-G10, кодовым названием графического процессора Alchemist, используемого в Arc A770 и A750. Очевидно, это были чипы Battlemage.

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К сожалению, на данный момент о Battlemage известно немного. Согласно утечкам в начале этого года, мощность BMG-G10 составляла 225 Вт, а дорожная карта Intel, похоже подразумевала, что он перейдет в класс производительности "энтузиаст", которого A770 так и недостиг. Другие слухи утверждали, что Battlemage удвоит количество ядер Xe по сравнению с Arc Alchemist.

В этом случае мы могли бы увидеть видеокарту конкурентоспособную с GeForce RTX 4070 и Radeon RX 7800 XT. Если Intel продолжит свою стратегию ценовой конкуренции, Battlemage может в конечном итоге представить надежную видеокарту среднего класса с реальной производительностью 4K 60 FPS или 1440p 120 FPS в новейших играх, таких как Immortals of Aveum. Ожидается, что компания выпустит Battlemage в следующем году.