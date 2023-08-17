предназначенный для стресс-тестирования и тестирования графических процессоров

В Solar Bay есть два разных метода тестирования аппаратного обеспечения устройства. Первый - это "быстрый тест", который измеряет пиковую производительность устройства. Этот первый метод предназначен для имитации работы мобильных игр, которые обычно нагружают устройства короткими всплесками активности.

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Второй - это традиционный стресс-тест, при котором приложение запускает модули в течение длительного периода времени для измерения производительности устройства после того, как оно успело нареться. Этот тест предназначен для имитации сценариев, в которых геймеры могут играть в игру с трассировкой лучей в течение длительного времени. В этом режиме тест повторяется в течение 20 минут подряд, а затем показывает диаграмму, демонстрирующую производительность устройства в ходе выполнения теста.

Сам тест представляет собой сцену с интенсивной трассировкой лучей, которая проходит в течение трех этапов, каждый из которых увеличивает графическую нагрузку в два раза. Это означает, что эталонный тест начнется с более легкой рабочей нагрузки, которую легче запустить, но она будет становиться все более требовательной, пока тест не завершится. Если вы используете стандартный "быстрый" режим тестирования, тест покажет четыре оценки по завершении, включая обющуя оценку и три дополнительных, представляющих каждый этап теста. Как и в других игровых тестах, чем выше частота кадров, тем выше оценка.

Хотя этот новый тест можно использовать на лучших игровых ПК, тест с трассировкой лучей в первую очередь предназначен для мобильных устройств высокого класса. В результате этот тест значительно проще запустить по сравнению с более требовательными тестами трассировки лучей 3DMark для ПК, такими как Port Royal. Так что не ожидайте, что этот инструмент для тестирования отлично подойдет для проверки вашего нового мощного ПК. Тем не менее, он по-прежнему полезен для тестирования более слабого или более старого оборудования.

Приятно видеть мобильный тест трассировки лучей с такой репутацией как у 3DMark на платформе Android. Мобильные SoC только начали оснащаться аппаратным обеспечением с ускорением трассировки лучей в виде графического процессора ARM Mali-G715 и мобильного графического процессора AMD, встроенного в Exynos 2200, и это лишь некоторые из них. Мы должны ожидать, что в будущем все больше и больше мобильных чипсетов будут поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей, а также возрастет количество игр, поддерживающих эффекты трассировки лучей. Когда трассировка лучей на мобильных устройствах станет более развитой, новый тест 3DMark Solar Bay станет более полезным, особенно для сравнения мобильных графических процессоров друг с другом.