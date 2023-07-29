Дэвид Груш, который был представителем двух целевых групп Пентагона, расследовавших неопознанные воздушные явления (НВЯ), дал показания вместе с двумя бывшими летчиками-истребителями, которые заявили, что имели непосредственный опыт контакта с НВЯ.

Конгресс пытается облегчить осведомителям, таким как Дэвид Груш, возможность делиться информацией о НВЯ. В прошлом многие становились изгоями или подвергались репрессиям после того, как они рассказывали о сенсационных фактах. В прошлом году член палаты представителей Майк Галлахер предложил поправку, которая предоставит иммунитет любому, кто предоставит такую информацию. По мере того, как члены Конгресса начинают проникаться желанием узнать больше о том, что правительство может скрывать от общественности, это привело к тому, что все больше и больше людей, таких как Груш и два бывших летчика-истребителя, выступают с сенсационными заявлениями.

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В своих показаниях Груш сообщил законодателям, что он был проинформирован о "программе по поиску НВЯ длившейся многие десятилетия", когда он работал над изучением некоторых секретных сведений. Он добавил, что ему часто отказывали в доступе к этим сведениям. Его показания также включали отчеты об интервью с людьми, которые, как утверждается, непосредственно знали о летательных аппаратах "неземного" происхождения, и что инопланетные "биологические образцы" были обнаружены вместе с некоторыми ЛА.

После того, как представители обеих сторон расспросили Груша и рассказали, как им следует продвигаться вперед в своем расследовании, член палаты представителей Тим Берчетт из Теннесси заметил: "Мы собираемся раскрыть скрытое, и я надеюсь, что это только начало многих других слушаний".





Однако показания Груша убедили не всех. В различных сообщениях в социальных сетях было несколько комментариев, в которых говорилось, что его сообщения неправдоподобны из-за отсутствия каких-либо доказательств, подтверждающих его заявления. Другие высказали мнение, что правительство скрывает не НВЯ пришельцев, а свои собственные секретные авиационные программы, которые оно хочет скрыть от глаз общественности и других стран.

Группа Конгресса также заслушала показания Райана Грейвза, бывшего пилота ВМС, который ранее рассказывал о своих встречах с НВЯ во время тренировочных полетов, и Дэвида Фрэвора, который видел большой неопознанный объект во время полета в 2004 году.

Грейвс описал уведенные объекты как "темно-серые или черные кубы внутри прозрачной сферы, где вершина или кончики кубов касались внутренней части этой сферы". Он отметил, что наблюдения НВЯ "не были редкими или единичными".

Фравор добавил к рассказу: "Я думаю, что то, что мы видели, превосходило человеческие технологии которые есть сейчас или появятся в ближайшие 20 лет."

Член палаты представителей Генн Гротман, председатель подкомитета, заключил после показаний: "Некоторые из нас рассчитывают получить некоторые дополнительные ответы в более конфиденциальной обстановке."