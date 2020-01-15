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Государственная компания ОАО Российские железные дороги в рамках проекта по развитию и модернизации своей цифровой инфраструктуры планирует осуществить закупку 15 тысяч персональных компьютеров на базе процессоров Эльбрус.

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В тендере, заявленном РЖД, помимо общей суммы в 1,08 млрд. рублей указано, что цена комплекта не должна превышать 72000 рублей, при этом сам комплект должен помимо системного блока с Эльбрусом содержать монитор диагональю от 23,8 дюймов, клавиатуру, мышку, все необходимые соединительные кабели. Технические характеристики самих системников не оговариваются. Кроме того, из указанных необходимых характеристик процессора можно сделать вывод, что речь идёт о процессорах Эльбрус 1С+, выпускаемых с 2016 года тайваньской компанией TSMC по нормам 40-нм техпроцесса.

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Работать компьютер должен под управлением операционной системы на ядре Linux, входящей в официальный реестр отечественного программного обеспечения . В составе ОС необходимо иметь: текcтовый, графический и табличный редакторы, браузер.

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Для разработчика процессоров Эльбрус частной компании АО МЦСТ этот заказ станет крупнейшим в истории. Ранее партии компьютеров на базе процессоров семейства Эльбрус на суммы от 50 до 400 миллионов рублей заказывали несколько министерств РФ.