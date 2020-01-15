Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

РЖД закупает 15000 компьютеров на базе процессора Эльбрус за миллиард рублей

для раздела Блоги
+
Цены на память снижены на 30% - пора брать
9700K кардинально дешевле чем везде - разбивай копилку!
Большое снижение цен на RTX 2070
Дешевая и крутая RTX 2080 Ti - дешевле нет нигде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Государственная компания ОАО Российские железные дороги в рамках проекта по развитию и модернизации своей цифровой инфраструктуры планирует осуществить закупку 15 тысяч персональных компьютеров на базе процессоров Эльбрус. 

реклама

В тендере, заявленном РЖД, помимо общей суммы в 1,08 млрд. рублей указано, что цена комплекта не должна превышать 72000 рублей, при этом сам комплект должен помимо системного блока с Эльбрусом содержать монитор диагональю от 23,8 дюймов, клавиатуру, мышку, все необходимые соединительные кабели. Технические характеристики самих системников не оговариваются. Кроме того, из указанных необходимых характеристик процессора можно сделать вывод, что речь идёт о процессорах Эльбрус 1С+, выпускаемых с 2016 года тайваньской компанией TSMC по нормам 40-нм техпроцесса. 

реклама

Работать компьютер должен под управлением операционной системы на ядре Linux, входящей в официальный реестр отечественного программного обеспечения. В составе ОС необходимо иметь: текcтовый, графический и табличный редакторы, браузер.

реклама

Для разработчика процессоров Эльбрус частной компании АО МЦСТ этот заказ станет крупнейшим в истории. Ранее партии компьютеров на базе процессоров семейства Эльбрус на суммы от 50 до 400 миллионов рублей заказывали несколько министерств РФ.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

процессор linux эльбрус
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
32
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
45
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Far Cry New Dawn
23
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Hitman 2: январь 2020
14
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
444
Игровая индустрия: итоги 2019 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2020
28
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Need for Speed Heat
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X570 Unify
50
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Far Cry New Dawn
16
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
40

Интересные материалы

Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
11 января 2020 444
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 135
Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 32
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
14 января 2020 45
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
7 января 2020 40
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
3 января 2020 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые процессоры AMD Ryzen 4000 Renoir обходят Intel Ice Lake со значительным отрывом в 30%
81
Grand Theft Auto IV исчезла из продажи в Steam (обновлено)
27
Экспансия трассировки лучей в игровом сегменте будет двигать выручку NVIDIA вверх
6
Флагманская видеокарта Radeon RX 5950 XT была замечена на просторах интернета
16
Microsoft может закрыть магазин приложений Windows 10
30
Новых чипсетов AMD придётся ждать долго
61
AMD Radeon RX 5500 XT против Nvidia GeForce GTX 1660 – выбираем лучшую бюджетную видеокарту зимы 2020 года вместе с экспертами tomshardware
27
Новая критическая уязвимость ставит под угрозу все ОС Windows за 20 лет - ошибка в crypt32.dll позволит вредоносным программам обманывать антивирусы и выдавать себя за легальное ПО
19
Самые продаваемые процессоры и видеокарты 2019 года в России по версии Яндекс.Маркета
11
Новые данные о производительности 10-ядерного процессора Intel семейства Comet Lake-S — новинка уступает даже AMD Ryzen 7 3800X
103
Из Steam пропала GTA IV, виноватой в этом оказалась Microsoft
14
Популярность процессоров AMD в OEM-сегменте достигнет пика после выхода Zen 3
14
6-ядерный Intel Core i5-10600 с поддержкой Hyper-Threading оказался позади AMD Ryzen 5 3600 в бенчмарке 3DMark
32
Видеокарты серий Radeon RX 5950, RX 5900 и RX 5800 вновь замечены в официальных документах
5
Western Digital представила прототип карманного SSD SanDisk объёмом 8 Тбайт
4
Intel Core i7-10700 с 8 ядрами и поддержкой Hyper-Threading не смог превзойти AMD Ryzen 7 3800X в бенчмарке 3DMark 11
46
Загадочный 22-ядерный Intel Core i9-10990XE превзошёл AMD Ryzen Threadripper 3960X в бенчмарке Cinebench
34
Всеобщая мобилизация: соотечественник призывает поднять российский оверклокинг с колен
193
Выпущена самая дорогая клавиатура за 10 тысяч долларов
10
4-ядерный 8-поточный Intel Core i3-10320 уступил AMD Ryzen 5 3600 в бенчмарке 3DMark
40

Популярные статьи

Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
270
Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
32
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
45
Идеальный компьютерный корпус до 15 тысяч рублей
79
Сборка компактного игрового системника
37
Система на Ryzen Threadripper 3970X. Корпус Be quiet Dark Base 900 — оценка эффективности охлаждения на «лабораторном стенде»
37

Сейчас обсуждают

omoikane
18:08
Чем не реализм? Живешь, взрослеешь, бегаешь, тренируешься, бац и убили. Так что тут кому что. Хотя арма это несколько игр, там модов много, да и много игр из нее вышли, те же батл рояли. Но уже поздно...
В реалистичный шутер Arma 3 можно временно поиграть бесплатно
Sh1rk0
18:07
Лучше бы ремастер трилогии. Все части с достижениями. И возможность приобрести все три части в стиме. (Лично ещё не начинал проходить, лишь давно пробовал в первую с пол часика для теста железа)
BioWare опубликовала в Twitter загадочное сообщение касательно Mass Effect
lesik78
18:07
Вот изучайте. По мощности потребления я не знаю, что это за цифры. Это все от БП, от аккума частота лочится на 1600 МГц. Прости, но до 80 не греется в стресс тесте аиды.
Новые данные о производительности 10-ядерного процессора Intel семейства Comet Lake-S — новинка уступает даже AMD Ryzen 7 3800X
Sh1rk0
18:05
Скорее всего обычная лень.
BioWare опубликовала в Twitter загадочное сообщение касательно Mass Effect
daniel17
18:03
в следующем блоге будет влияние различных типов картона муляжа видеокарты на температуру муляжа термопасты фена ?
Система на Ryzen Threadripper 3970X. Корпус Be quiet Dark Base 900 — оценка эффективности охлаждения на «лабораторном стенде»
ricky_spanish
18:01
Ты на него сядь лучше, чтобы эффективность работы была лучше
Intel Core i7-10700 с 8 ядрами и поддержкой Hyper-Threading не смог превзойти AMD Ryzen 7 3800X в бенчмарке 3DMark 11
Aqel
18:00
перенёс и что???? несколько лет ЛИЦЕНЗИЯ WINDOWS 10, глупыш!!!
Обновлений на Windows 7 больше не будет – Microsoft призывает пользователей перейти на Windows 10
Анатолий Боровской
17:59
Точно также можно сказать что в качестве подставки для положить/поставить на него дает больше места
Сборка компактного игрового системника
ricky_spanish
17:59
В играх 9700 уходит от рязани при учете топовой видюхи, а если средняк то все равно
Intel Core i7-10700 с 8 ядрами и поддержкой Hyper-Threading не смог превзойти AMD Ryzen 7 3800X в бенчмарке 3DMark 11
Руслан Черванёв
17:58
мгц не будет, производители мат. плат, вон, охеревают с ТДП, Интел им другое обещала видимо.
Intel Core i7-10700 с 8 ядрами и поддержкой Hyper-Threading не смог превзойти AMD Ryzen 7 3800X в бенчмарке 3DMark 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем