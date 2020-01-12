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Очередная порция информации по одной из самых ожидаемых игр появилась на популярном ресурсе Reddit. Впрочем, посты, написанные в конце декабря и 10 января, были быстро удалены по неизвестным причинам, а авторы заблокированы. Как знать, возможно, это классическая тактика контролируемых утечек, призванная постепенно подготовить публику к полноценному анонсу.

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Как бы то ни было, слухи об игре весьма любопытные. Утверждается, что в игре снова будет несколько главных героев, причём двое из них - брат и сестра. Инсайдер даже приводит имена персонажей и актёров, которые их сыграют. Брат - Матиас Гонсалес в исполнении американского актёра колумбийского происхождения Джон Легуизамо, сестра - Валерия Мадрина, которую сыграет пуэрто-риканка Роселин Санчес. Причём сестра будет выступать в роли главного сюжетного злодея, но при этом будет играбельным персонажем.

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Местом действия станут два, а, возможно, и три города, между которыми нужно будет совершать авиаперелёты. Нет, самому летать, как в Microsoft Flight Simulator, не придётся. Одним из городов станет небезызвестный Vice City, основанный на Майами, прототипом другого станет столица Колумбии - Богота, по поводу третьего города информация противоречивая, возможно, его прототипом станет Бостон.

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Действие игры будет происходить в конце 80-х - начале 90-х, а основой сюжета станет нелёгкая судьба членов активно развивающегося наркокартеля, сражающихся за место под солнцем, рынки сбыта и уважение коллег по опасному бизнесу.

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Что касается времени анонса и выхода игры, первый тизер может появиться уже весной 2020, трейлер - на Е3, а выход игры состоится в 2022-2023 годах, когда будет продано достаточное количество консолей нового поколения, чтобы такой дорогостоящий проект смог принести достойную прибыль.

Впрочем, ничто не мешает Rockstar пойти по пути Sony и в этом году представить публике не саму игру, а только её официальный логотип.