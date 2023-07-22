Украинские силы второй раз провели атаку на логистический объект.

На этой неделе украинские силы второй раз с момента 24 февраля 2022 года атаковали Крымский мост, создав временные трудности для российской логистики. Президент Украины Владимир Зеленский чётко обозначил, что на этом они останавливаться не собираются.

Украинский президент на Аспеновском форуме безопасности заявил, что Крымский мост является целью для Украины, а любая цель, которая несёт угрозу, а не мир, должна быть нейтрализована. Таким образом политик намекнул на дальнейшие попытки уничтожить логистический объект в Крыму.

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Второй целью Зеленский назвал возвращение Крымского полуострова под контроль Украины. Он также напомнил, что Керченский мост - не какая-нибудь маленькая логистическая дорога, ведь через него российская армия доставляет боеприпасы и продолжает милитаризовать Крым.

После второй атаки на Крымский мост Министерство обороны России анонсировало «удары возмездия», которые настигают Одессу по сей день. Путин также ждёт предложений по повышению безопасности моста в связи с произошедшими инцидентами.