Украинцы пытаюсь разбить укреплённые российские позиции.

Предоставление Украине кассетных боеприпасов в Соединённых Штатах Америки назвали сложным решением, к которому американцы были вынуждены прибегнуть из-за невозможности поставить артиллерийские снаряды калибра 155-мм для украинской армии. В свою очередь Украина дала гарантии неприменения нового типа боеприпасов по российским территориям или населённым пунктам.

Недавно Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в интервью BBC подтвердил факт поступления украинской армии кассетных боеприпасов, анонсировав их применение. Предполагается, что боеприпасы будут активно использовать на Бахмутском направлении.

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Издание The Washington Post, ссылаясь на источник в украинском правительстве, пишет о том, что Украина уже начала применять кассетные боеприпасы, поставленные американцами, против российской армии на юго-востоке страны, где идут тяжёлые бои.

Таким образом украинцы пытаюсь разбить укреплённые российские позиции, из-за которого украинская армия не смогла прорвать линию боевого соприкосновения и перейти к быстрому контрнаступлению.