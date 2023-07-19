Сейчас европейцы берут деньги из фонда мира.

Издание Politico узнало от своих источников, что в Европейском союзе планируют создать новый четырёхлетний фонд с бюджетом до 20 миллиардов евро. Его целью будет компенсация расходов стран-участников на покупку вооружения или предоставления украинской армии оружия.

Журналисты издания отмечают, что такая сумма является немалой для Европейского союза, который за всё время на подобные цели выделял лишь 4 миллиарда евро. На текущий момент европейские государства покрывают своих расходы на вооружение украинцам с помощью Европейского фонда мира, откуда начиная с 2021 года было выделено 3,6 миллиарда евро. Также европейцы имеют обязательства на 2 миллиарда евро по поставкам боеприпасов Украине.

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Стоит отметить, что средства из возможного новообразованного фонда будут выделяться не напрямую украинскому правительству, а странам-участникам как компенсация расходов на передачу, закупку вооружения или обучение украинских военных.

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