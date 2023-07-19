Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Трамп будет просить Европу возместить США средства, направленные на военную помощь Украине
Он считает, что действующее американское правительство слишком слабо для этого.

реклама

В своём предвыборном ролике возможный кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Европа должна компенсировать Соединённым Штатам Америки средства, потраченные на военную помощь Украине, сумма которых равно порядку 50 миллиардов долларов.

Он объясняет это тем, что европейские страны потратили слишком мизерные суммы на военную поддержку Украины. При этом они являются более заинтересованными лицами в этом, ведь боевые действия происходят на их континенте.

реклама

Трамп считает, что действующее американское правительство неспособно прибегнуть к такому решению, так как Джо Байден слишком слаб, его не уважают и он не может даже просить об этом.

По мнению политика, во время своего президентского срока ему удалось сделать американскую армию сильной, но Байден изменил ситуацию и теперь арсеналы пустые, запасы истощены, казна опустошена, а военные ряды сокращаются.

null Ранее Дональд Трамп рассказал о том, как путём ультиматумов сторонам сможет прекратить боевые действия на украинских территориях всего за сутки.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #сша #трамп
рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
13600K за 30 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ЧВК Вагнер приостанавливает набор добровольцев до передислокации
В Минобороны Украины считают необходимым разрешить размещение иностранных военных баз в стране
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская "Герань" прорвавшись через ПВО одесского порта, смогла поразить корабль ВМС ВСУ
28
Сырский: Вернуть Бахмут – это дело чести, мы просто обязаны отбить его за наших собратьев
10
Шведские танки Stridsvagn 122 замечены на Донбассе – на что способен модифицированный Leopard 2A5
2
В Беларусь движется новая большая колонна ЧВК "Вагнер" с 80 машинами и грузовиками
5
Индия рассматривает возможность поставок РФ гиперзвуковой крылатой ракеты BrahMos
15
Сырский: Мы хотим получить быстрые результаты от контрнаступления, но это практически невозможно
5
Бойцы ЧВК «Вагнер» покинули секретную тренировочную базу в посёлке Молькино под Краснодаром
+
В Осиповичи направляется уже пятая колонна ЧВК "Вагнер" и в сети появились фото хорошего качества
1
Инновационная футболка позволит ощутить каждый удар по верхней части тела в Assassin’s Creed
+
MWM: Украинское контрнаступление серьезно подорвало веру в боевые возможности в Bradley и Leopard 2
1
Американский советник считает, что китайские ограничения на экспорт металлов ударят по самой КНР
3
Baldur's Gate 3 содержит 17 тысяч вероятных концовок
1
Немецкие инструкторы рекомендовали ВСУ просто объезжать минные поля стороной
7
В Украине приняли решение обвинить Януковича за захват власти в 2010 году
5
Сырский: Ситуация на юге тяжелая, ВС РФ собрали более 100 тысяч военнослужащих в районе Купянска
2
Настройки Twitter заблокировали персональную переписку у многих пользователей
+
Украина вознамерилась продолжать морские перевозки зерна без участия России
19
Интел инвестировала 9 млн долларов в разработку человекоподобного робота
+
В 2024 году ожидается пик Солнечной активности – чем Солнце может удивить учёных и Илона Маска
+
Россия отозвала гарантии безопасности судоходства в Чёрном море
13

Популярные статьи

Как собрать максимально выгодный игровой компьютер в июле 2023 года за 76870 рублей
54
В бригаду «Азов» вернулся её командир Денис Прокопенко, получив недоверие от личного состава
9
Мой опыт покупки PlayStation One - возвращение в детство недорого
21
8 экономических и градостроительных стратегий на ПК, в которые можно играть бесконечно. Часть 2
11
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июля
+
Очень краткое тестирование в игре Amnesia: The Bunker
2
Снятые с вооружения тайваньские ЗРК Hawk отправляются на Украину — Warzone
4
Большое тестирование процессоров Intel под Socket 370
15
Мой личный опыт использования Nintendo Wii U в 2023 году
6
Почему на паспорт не принимаются фотографии с улыбкой
+

Сейчас обсуждают

Матвейцев Александр
04:18
Интересно Россия сама то много табуреток сделала?много чего производит для внутреннего рынка?
Российская "Герань" прорвавшись через ПВО одесского порта, смогла поразить корабль ВМС ВСУ
Кошка Матильда
03:59
Лицемерные янки убирайтесь в свой клоповник, почему мы их там не уничтожаем? там у них 2 тысячи на базах сидят уже бы давно иранцев и сирийцев вооружили ракетами и разбомбили все их базы.
Американский самолет-шпион MC-12 попал в струю высокой турбулентности из-за действий Су-35 в Сирии
Garthar
03:47
Лоол причем тут морение голодом. Веганская диета не дает в принципе кучу нужных для развития элементов что приводит к истощению и смерти среди детей. В общем с тобой все понятно, как оно работает и за...
Как употребление домашнего молока может сильно навредить вашему здоровью
Александр Торощин
03:40
Оставте хоть табуреточку Лукашенко. Не имела баба хлопоты, так купила порося.страна будет называться "Белопригожим Гуляй Полем".
В Осиповичи направляется уже пятая колонна ЧВК "Вагнер" и в сети появились фото хорошего качества
Ezdiumno ru
03:37
Ухо от шлея Сырскому. Много укромяса они там положили при обороне Артемовска. Еще больше положат в безуспешных попытках отбить его обратно. Но вот я бы прогнал всех штабных и тыловых офицериков, особе...
Сырский: Вернуть Бахмут – это дело чести, мы просто обязаны отбить его за наших собратьев
Black Fox
03:34
Как по мне это дико
Собираю эконом-ПК "Бабушка-Жара" на основе АМ4 для любителя Ведьмака и Киберпанка
Александр Торощин
03:27
Дуракам закон не писан, им хоть ссы в глаза, скажут божья роса. Вообще весь этот интер-нет, нет и нет стал сплошным балаганом и бездарным враньём обо всём и обо всех
Сырский: Ситуация на юге тяжелая, ВС РФ собрали более 100 тысяч военнослужащих в районе Купянска
Дядя Z
03:24
во сделали хохлы,недотанк
Из-за слабой ходовой части танк ВСУ "Булат" во время взрыва мины лишился половины катков и гусениц
Александр Колодин
03:21
Носятся с э́тими бандитами как с писаной тобой. Скоро каждый из их походов в сортир будут описывать
Baldur's Gate 3 содержит 17 тысяч вероятных концовок
Ezdiumno ru
03:20
Так и должно быть - натовский металлолом создан не для реальной войны, а для военных выставок в качестве товара для продажи третьим странам. Какая там война? Бизнес и ничего личного...
MWM: Украинское контрнаступление серьезно подорвало веру в боевые возможности в Bradley и Leopard 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем