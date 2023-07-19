Он считает, что действующее американское правительство слишком слабо для этого.

В своём предвыборном ролике возможный кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Европа должна компенсировать Соединённым Штатам Америки средства, потраченные на военную помощь Украине, сумма которых равно порядку 50 миллиардов долларов.

Он объясняет это тем, что европейские страны потратили слишком мизерные суммы на военную поддержку Украины. При этом они являются более заинтересованными лицами в этом, ведь боевые действия происходят на их континенте.

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Трамп считает, что действующее американское правительство неспособно прибегнуть к такому решению, так как Джо Байден слишком слаб, его не уважают и он не может даже просить об этом.

По мнению политика, во время своего президентского срока ему удалось сделать американскую армию сильной, но Байден изменил ситуацию и теперь арсеналы пустые, запасы истощены, казна опустошена, а военные ряды сокращаются.

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