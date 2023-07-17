Он назвал это неплохой сделкой.

Скандально известный бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире у журналистки Юлии Латыниной оценил возможность отказа от части украинских территорий в пользу членства в НАТО.

По мнению Арестовича, если оставить России 20% территорий Украины, то остальная часть могла бы вступить в североатлантический альянс, получив защиту. Он считает, что при таком раскладе остальные 80% территорий украинские власти удержат, боевые действия завершатся, а большей частью территорий Украина сможет вступить в НАТО.

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Он сравнил ситуацию с разделением Германии, когда Федеративная республика Германия вступила в североатлантический альянс, при этом признав территории Германской демократической республики своими. При таком раскладе у страны был шанс на будущее восстановить свою территориальную целостность, что впоследствии и произошло. Арестович добавил, что «пока нас никто не слышит, и мы с вами одни - это очень неплохая сделка»

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Более того, Алексей Арестович видит возможность освобождения оставшихся территорий невоенным путём, так как военное возвращение земель может привести к гибели 200 тысяч человек взрослого мужского населения и полностью разрушенной экономике.