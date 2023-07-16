Он называет это своим любимым делом.

Не так давно Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о неблагодарности Украины, особенно в 2022 году, которая требовала от союзников вооружение, при этом не благодарила в достаточной форме. Украинский президент попросил британского министра объяснить, какую благодарность он хочет получить, в каком количестве и как правильно его благодарить. После этого Зеленский выпустил обращение, где поблагодарил запад рекордное количество раз - 47.

Через некоторое время после этого появилась информация о возможной отставки главы британского оборонного ведомства, которую он впоследствии подтвердил. Более того, Бен Уоллес в интервью The Times рассказал чем бы он хотел заниматься дальше.

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В планах британского министра вернуться к нормальной жизни и пойти работать в бар. Он добавил, что чувствует себя вполне удовлетворённым и это даёт ему много вариантов. В планах Уоллеса также заняться гонками «Формулы-1» или скачками.

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Французский президент Эмманюэль Макрон тоже рассказывал о своих планах на будущее. После отставки он бы хотел заниматься писательским трудом, на что у него сейчас нет времени.