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В США рассчитывают на улучшение положения ВСУ после прибытия M1 Abrams на поле боя
Танки вскоре могут попасть на поле боя.

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Ещё до начала наступательных операций Министр обороны Алексей Резников заявил, что украинская армия вряд ли сможет использовать M1 Abrams в рамках контрнаступления, так как американские танки прибудут не в скором времени. Сейчас же есть вероятность, что танки вскоре могут оказаться в руках Вооружённых сил Украины.

Начальник оперативного отдела Объединенного штаба Объединенного штаба Министерства обороны Соединённых Штатов Америки генерал-лейтенант Дуглас Симс считает, что появление M1 Abrams на поле боя смогут улучшить положение украинской армии.

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Американский офицер сразу же отметил, что восхищается украинскими военными, которые пытаются наступать в таких условиях. Он добавил, что наступать в данной ситуации очень и очень тяжело, но не невозможно, поэтому имеющийся масштаб продвижения - большой успех.

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Дуглас Симс не объяснил, каким образом именно американские танки переломят ситуацию на поле боя, учитывая невозможность быстрых прорывов из-за широких минных полей перед опорными пунктами российской армии.

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#россия #украина #сша #m1 abrams
7
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>генерал-лейтенант Дуглас Симс считает, что появление M1 Abrams на поле боя смогут улучшить положение украинской армии. медийно да. Можно в центре киева на марках разместить, чтоб киевляни на фоне тан...
В США рассчитывают на улучшение положения ВСУ после прибытия M1 Abrams на поле боя
Spambomber24
15:12
>Начальник оперативного отдела Объединенного штаба Объединенного штаба Министерства обороны Соединённых Штатов Америки генерал-лейтенант Дуглас Симс считает, что появление M1 Abrams на поле боя смогут...
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