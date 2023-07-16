Танки вскоре могут попасть на поле боя.

Ещё до начала наступательных операций Министр обороны Алексей Резников заявил, что украинская армия вряд ли сможет использовать M1 Abrams в рамках контрнаступления, так как американские танки прибудут не в скором времени. Сейчас же есть вероятность, что танки вскоре могут оказаться в руках Вооружённых сил Украины.

Начальник оперативного отдела Объединенного штаба Объединенного штаба Министерства обороны Соединённых Штатов Америки генерал-лейтенант Дуглас Симс считает, что появление M1 Abrams на поле боя смогут улучшить положение украинской армии.

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Американский офицер сразу же отметил, что восхищается украинскими военными, которые пытаются наступать в таких условиях. Он добавил, что наступать в данной ситуации очень и очень тяжело, но не невозможно, поэтому имеющийся масштаб продвижения - большой успех.

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Дуглас Симс не объяснил, каким образом именно американские танки переломят ситуацию на поле боя, учитывая невозможность быстрых прорывов из-за широких минных полей перед опорными пунктами российской армии.