Многие западные страны осудили такое решение.

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4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Вчера была новость о том, что ряд западных стран, включая страны-участники НАТО, осудили или попросту не поддержали решение по передаче Украине кассетных боеприпасов. В Белом доме уже прокомментировали ситуацию, утверждая, что в этом нет никакой угрозы.

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Советник президента Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ситуация никоим образом не приведёт к разладу, раздору или разъединению участников североатлантического альянса.

Американский чиновник подчеркнул, что украинцы дали американцам письменные гарантии о неприменении кассетных боеприпасов по российским территориям и населённым пунктам. Стоит отметить, что применять новый тип боеприпаса украинцы будут на своих территориях по состоянию на 1991 год, то есть включая Донецкую, Луганскую области и Крым.

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Министр обороны Украины Алексей Резников уже подтверждал информацию о том, что их страна гарантировала соблюдать условия предоставления кассетных боеприпасов. В штатах уже объясняли, что поставка кластерных боеприпасов Украине является временной мерой, пока американцы не могут обеспечить украинскую армию достаточным количеством артиллерийских снарядов калибра 155-мм.