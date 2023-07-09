Соединённые Штаты Америки приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, обозначив, что это решение далось им сложно, но оно вынужденное из-за отсутствия артиллерийских снарядов калибра 155-мм, которые активно используются украинцами в зоне боевых действий. Ряд западных стран не поддержали решение штатов.
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Так, например, Великобритания, отправлявшая недавно Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, не поддерживает отправку кассетных боеприпасов украинской армии. Премьер-министр страны Риши Сунак напомнил, что британцы подписали конвенцию о неприменении кассетных боеприпасов.
В Испании тоже не поддерживают решение американцев. Министр обороны страны Маргата Роблес считает, что есть определённое оружие и бомбы, которые не могут быть поставлены ни при каких обстоятельствам, призвав отправлять украинцам законное оружие. Об этом сообщает телеканал RTVE.
Немецкое правительство в лице Министра иностранных дел Анналены Бербок также не поддерживает решение американского правительства. Немецкая чиновница коротко объяснила, что их страна подписала в 2008 году соответствующую конвенцию, тем самым наложив на себя обязанности по неиспользованию боеприпасов такого типа.
Из этого можно сделать вывод, что страны, которые подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам, не разделяют идею их применения или передачи для использования другими государствами. Впрочем, ни штаты, ни Украина, ни Россия не подписывала документ, накладывающий такой запрет.