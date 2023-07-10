Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силами российской противовоздушной обороны были сбиты две ракеты Вооружённых сил Украины. В результате их падения была полностью разрушена пилорама в посёлке Бытошь. Как сообщается, пострадавших нет, а на месте работают оперативные службы.
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Издание Mash пишет, что атака была совершена предположительно британскими ракетами Storm Shadow. Если информация подтвердится, то это станет первым зафиксированным случаем применения НАТОвских ракет по российским территориям. Допускается, что ими хотели атаковать Десногорскую атомную электростанцию и военный аэродром Шайковка. Стоит отметить, что Украина гарантировала не применять поставленные Великобританией ракеты по российскому тылу.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что если попытка атаки западными ракетами по Десногорской АЭС в Смоленской области подтвердится, необходимо рассмотреть сценарий с нанесением удара по Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС. Также он считает нужным нанести удары по ядерным объектам в Восточной Европе: «тут уже нечего стесняться»