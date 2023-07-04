Украинские власти, в частности Президент Украины Владимир Зеленский, неоднократно заявляли, что боевые действия на украинских территорий не закончатся до тех пор, пока украинская армия не выйдет на границы 1991 года. Причём украинцы не забывают напоминать об этом, чтобы никто не забывал о их амбициях.
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В этот раз украинский президент в интервью американскому изданию CNN подтвердил, что конечной целью Украины является возвращение контроля над Крымским полуостровом. Без этого боевые действия не закончатся.
Он добавил, что представить Украину без Крыма невозможно и пока полуостров находится под контролем России, боевые действия завершёнными назвать нельзя.
У Владимира Зеленского спросили, есть ли какой-то альтернативный сценарий, при котором украинские власти откажутся от Крыма, установив мир с сохранением других своих территорий. Он отрицает такой исход, ведь если украинцы пойдут на уступки, это не будет считаться победой.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц обозначил, что Крым очень давно является частью Украины и его возвращение может стать решающим фактором в окончании боевых действий.