Одна из целей прошедшего вооружённого шествия ЧВК «Вагнер», как заявлял Евгений Пригожин, было привлечение к ответственности Министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Ни одно из их требований выполнено не было.
реклама
Издание Bloomberg пишет, что после мятежа «вагнеровцев» в окружение Шойгу нагрянула серия проверок. Об этом рассказывает источник, лично знакомый ситуацией. Кем проводились проверки, в чём они заключались и кого конкретно коснулись - не уточняется.
Стоит отметить, что официально о проведении каких-либо проверок по отношению к окружению российского министра не сообщалось. Никаких комментариев от официальных российских лиц по статье иностранного издания не было.
Впрочем, по информации издания, никаких перестановок в российском военном руководстве в ближайшее время не планируется. Российский президент Владимир Путин неохотно относится к идеи увольнения своих соратников, тем более на фоне произошедшей ситуации, чтобы не потерять свою репутацию.