Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Bloomberg: Мятеж Пригожина привёл к проверкам окружения Шойгу
Официально это ничем не подтверждено.
рекомендации
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
Скидки до 80% на ночной распродаже - смотри
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
MSI Gaming 4060 Ti на 6000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
-30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
-20000р на 4080 MSI Suprim X

Одна из целей прошедшего вооружённого шествия ЧВК «Вагнер», как заявлял Евгений Пригожин, было привлечение к ответственности Министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Ни одно из их требований выполнено не было.

реклама

Издание Bloomberg пишет, что после мятежа «вагнеровцев» в окружение Шойгу нагрянула серия проверок. Об этом рассказывает источник, лично знакомый ситуацией. Кем проводились проверки, в чём они заключались и кого конкретно коснулись - не уточняется.

Стоит отметить, что официально о проведении каких-либо проверок по отношению к окружению российского министра не сообщалось. Никаких комментариев от официальных российских лиц по статье иностранного издания не было.

рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде
-19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus
13600K дешевле 30 тр в Регарде
На порядок упала цена Samsung S22 Ultra
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI RTX 4070 за копейки в Регарде
MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Впрочем, по информации издания, никаких перестановок в российском военном руководстве в ближайшее время не планируется. Российский президент Владимир Путин неохотно относится к идеи увольнения своих соратников, тем более на фоне произошедшей ситуации, чтобы не потерять свою репутацию.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #пригожин #шойгу
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Зеленский заявил, что украинское контрнаступление замедлилось из-за погоды и медленных поставок
Резников заявил британским журналистам, что контрнаступление еще не началось
Представитель ЕС: Беларусь должна отказаться от ядерного оружия россии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Маляр объяснила разницу между ЧВК «Вагнер» и российской армией
10
На Украине из-за недостатка запчастей стали интегрировать катки танка Т-62 в более современный Т-72
9
Два российских танка израсходовали боекомплект, поразив колонну британских Mastiff и Husky [Видео]
3
Американцы строят бомбардировщик-невидимку B21 Raider, способный разбомбить континент за 3 секунды
33
Спутниковые снимки подтвердили строительство лагерей для ЧВК "Вагнер" в Беларуси
4
Bloomberg и Саймон Херш: генерал Суровикин под следствием, а Пригожин выставил себя дураком и исчез
1
Forbes: потери ВСУ на юге Украины оказались больше, чем предполагалось
3
Российский танк Т-80БВМ поджёг американскую БМП Bradley с расстояния 9.5 километра (видео)
6
"Фонтанка": похожего на Пригожина человека заметили в Санкт-Петербурге
1
Командование ВСУ запретило применять западные танки в контрнаступлении из-за потерь
7
Украинский Leopard сначала подорвался на мине и обездвиженный был легко добит ПТУР
4
Минобороны: российский Т-80БВМ подбил БМП Bradley с расстояния 9,5 км
+
Британская разведка: РФ перейдёт в наступление 11 июля и обрушит позиции ВСУ перед саммитом НАТО
1
Первый полёт отечественного регионального самолёта «Ладога» должен состояться в начале 2024 года
+
Скачки цен на газ в ЕС продемонстрировали ошибочность отказа от российских газопроводов
3
Аналитики подсчитали, что международная помощь Украине составила 170 млрд евро
+
Марочко: украинские нацгвардейцы открыли огонь по военным ВСУ, пытавшимся дезертировать
3
Появилась информация, с какой целью ЧВК «Вагнер» передислоцируется в Беларусь
1
«Вагнер» могут потерять бизнес в Африке: ЦАР готовы принять другую ЧВК для обеспечения безопасности
2
Швейцария запретила своей компании продажу 100 танков Leopard на Украину
2

Популярные статьи

Disney потеряла $900 млн на мультфильмах с расовой и гендерной повесткой за последние 2 года
32
Уровень древней медицины Инков и их цивилизации в целом (часть 2)
18
Как меня выручала карта от AMD
49
Россия завершает разработку малозаметного стратегического бомбардировщика 5-го поколения "Посланник"
13
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
54
Маленькая распродажа немаленьких систем охлаждения после тестирования
12
ТОП-5 проблем игровых видеокарт AMD в 2023 году
40
Сербия едва не купила российские ЗРК С-400 — Что бы это значило для НАТО и почему сделка сорвалась
3
Обзор универсального мотоцикла Intruder 200
30
GNU/Linux, зависимости, кража трафика без разрешения пользователя и "этичные" водяные знаки
6

Сейчас обсуждают

inchaos75
08:24
Один HDMI я могу понять - ТВ, а зачем два? Если у вас монитор до сих пор через HDMI и в нем нет DP, то может пора менять устаревший монитор, прежде чем покупать 4090? Моему монитору уже 3 года и то в ...
Почему я не советую покупать брендовую GeForce RTX 4090 от ASUS, а обычные геймеры выбирают Palit
Бот_Пригожина_308
08:20
Asus P5K Pro / C2D E8200 / DDR2-667 OCZ Проц работал в разгоне с родных 2.66 ГГц до 4,00 ГГц (500*8), память работала, как DDR2-1000. 5,5 лет была эта сборка, потом на i5 4670k пересел и мать на Z87....
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
JugadorGL
08:17
Не смотря ни на, что игрушка в своё время зашла. Особенно первые 2/3 игры, дальше уже стало как-то скучновато.
Мои впечатления от игры Rage 2. Часть 1
Робин Гудеичь
08:05
ты смеёшься, а он вить насмерть стоял)
Mash: Россия впервые ударила по объектам ВСУ тяжелым дроном C-70 «Охотник»
Игорь Орешков
08:00
Дали бы лучше Пригожину Леопарды и абрашки он нашёл бы им применение.
Украинский Leopard сначала подорвался на мине и обездвиженный был легко добит ПТУР
Робин Гудеичь
07:59
дохнут зелёные видеокарты, но виноват не ху_ янг и зелёные которые используют в свои видяхи дешёвую компонентную базу. Но при этом продолжает покупать зелёные и винить АМД)))
AMD выпускает в продажу 6-ядерный процессор Ryzen 5 5600X3D
Бот_Пригожина_308
07:58
Белоруссия вам ничего не должна.
Представитель ЕС: Беларусь должна отказаться от ядерного оружия россии
Бот_Пригожина_308
07:58
Тебя убьём последним, сука ты нацистская.
В США оценили достигнутый «определённый успех» украинского контрнаступления
Бот_Пригожина_308
07:57
Не ссы, не пропали. Просто комментировать нечего. Да и бот я другого Пригожина, Иосифа, мужа певицы Валерии.
Резников заявил британским журналистам, что контрнаступление еще не началось
&lt;TopUpdate&gt;
07:50
Ну так производители смартфонов ставят сдвоенные или счетверенные аккумуляторы, за счёт чего получаются внушительные цифры мощности зарядки и тем самым не повышают критично нагрузку на аккумулятор. Но...
Почему и каким образом быстрая зарядка смартфонов «убивает» их аккумуляторы, и как этого избежать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем