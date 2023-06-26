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Сербский президент Вучич видит причастность иностранных спец. служб к мятежу ЧВК «Вагнер»
Он считает, что подобные казусы не проходят без иностранного вмешательства.
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Президент Сербии Александр Вучич в телеэфире TV Pink заявил, что не сомневается в участии иностранных спец. служб в организации вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер», целью которого было противодействие действующему российскому правительству.

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Сербский президент добавил, что не имеет желания обсуждать, кто мог принимать участие извне в произошедшем инциденте. Однако он заверяет, что иностранные спец. службы действительно принимали участие в вооружённом шествии, потому что они всегда замешены в «бесчисленном числе вещей»

Александр Вучич считает, что те, кто организовывал мятеж, прекрасно знали местные особенности и на что можно воздействовать в информационном поле. Организаторы выбрали тему, связанную с коррупцией, обвинили в этом российское правительство, но мало кого удивили, тем более, по мнению Вучича, это не является поводом для нападения на собственную страну.

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Несмотря на свою неопределённую позицию, в этот раз сербский президент чётко придерживается пророссийской риторики, утверждая, что действия Пригожина были ударом в спину в самый тяжёлый момент для страны. Он подчеркнул, что никогда и ни при каких обстоятельствах не одобрит мятеж ни в одной стране.

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#россия #чвк «вагнер» #сербия #вучич
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