Организованный Евгением Пригожиным вооружённый мятеж ЧВК «Вагнер», который закончился заключением договорённостей между сторонами и фактическим выводом частной военной компании из городов, отказом российского правительства идти на уступки организации.
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Издание Der Spiegel, ссылаясь на свои источники, пишет, что в немецком правительстве связывают отступление Пригожина от своих целей, отказ от идеи похода на Москву с отсутствием ожидаемой поддержки среди народа и государственных сил, поэтому идея переворота была обречена на провал и бессмысленное кровопролитие. Такое мнение было озвучено политическим директором Федерального министерства иностранных дел Тервеном Беллманом, а также государственным секретарём Министерства обороны Германии Зимтье Меллер.
На текущий момент точное местоположение Евгения Пригожина, который должен был уехать в Белоруссию, неизвестно. Заявлений с его стороны никаких нет, а в пресс-службе утверждают, что он передаёт всем «привет» и будет готов ответить на все вопросы, когда у него будет нормальная связь.