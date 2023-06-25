При соответствующей поддержке исход мог бы быть другой.

Организованный Евгением Пригожиным вооружённый мятеж ЧВК «Вагнер», который закончился заключением договорённостей между сторонами и фактическим выводом частной военной компании из городов, отказом российского правительства идти на уступки организации.

реклама

Издание Der Spiegel, ссылаясь на свои источники, пишет, что в немецком правительстве связывают отступление Пригожина от своих целей, отказ от идеи похода на Москву с отсутствием ожидаемой поддержки среди народа и государственных сил, поэтому идея переворота была обречена на провал и бессмысленное кровопролитие. Такое мнение было озвучено политическим директором Федерального министерства иностранных дел Тервеном Беллманом, а также государственным секретарём Министерства обороны Германии Зимтье Меллер.

рекомендации RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti 4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

На текущий момент точное местоположение Евгения Пригожина, который должен был уехать в Белоруссию, неизвестно. Заявлений с его стороны никаких нет, а в пресс-службе утверждают, что он передаёт всем «привет» и будет готов ответить на все вопросы, когда у него будет нормальная связь.