Он ответит на все вопросы, когда у него будет стабильная связь.

Провалившийся вооружённый мятеж ЧВК «Вагнер» привёл к тому, что основатель частной военной компании Евгений Пригожин согласился на условия белорусского президента Александра Лукашенко по урегулированию и деэскалации ситуации. Как итог, Пригожин должен уехать в Белоруссию, отказавшиеся в принимать участие в вооружённом шествии наёмники смогут подписать контракты с Министерством обороны России, а статус ЧВК «Вагнер» по-прежнему остаётся непонятен, хотя Песков сообщал об отказе от преследования бойцов организации.

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С момента фактического вывода «вагнеровцев» с российских городов, было лишь одно видео с Пригожиным, где его увозили из страны. Никаких комментариев Пригожин после не давал, а известий о его судьбе нет. Журналисты RTVI спросили в пресс-службе основателя ЧВК «Вагнер», куда же он пропал.

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Им ответили, что Пригожин передаёт всем «привет» и обязательно ответит появившиеся на вопросы, когда у него будет стабильная связь. Скорее всего, бизнесмен пока что обосновывается в Белоруссии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что не знает, чем будет заниматься Пригожин на новом месте жительства.