Украинское командование отмечает продвижение по всем направлениям.

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Пока на протяжение всего дня ещё со вчера бойцы ЧВК «Вагнер» путешествовали российскими городами, а российская авиация, правоохранительные органы и чеченские подразделения были приведены в боеготовность для контроля ситуации с вооружённым маршем, в Украине сообщают о наступлении сразу по нескольким направлениям.

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Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Восточная группировка Вооружённых сил Украины перешла в наступление сразу на нескольких направлениях и на всех есть продвижение украинских войск. Украинская армия движется в направлениях Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещиевки, Курдюмовки. Пока что нет информации о взятии украинскими военными под контроль территорий, занятых российской армией.

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Украинская чиновница утверждает, что Купянском, Лиманском и Марьинском, где российская армия пыталась наступать, никаких продвижений не зафиксировано. На Авдеевском и Шахтёрском направлениях российская авиация провела серии из ударов, а артиллерия продолжает обстреливать украинские позиции.