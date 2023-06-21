Страна отдала все снаряды Украине.

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Издание Reuters опубликовало статью, где рассказало о плачевном состоянии складов Вооружённых сил Германии. На них осталось порядка 20 тысяч артиллерийских снарядов, остальное было отправлено Украине в рамках военной помощи.

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Оставшееся количество артиллерийских снарядов по сути является формальным, ведь в условиях активных боевых действий его хватит на два - три дня. Стоит отметить, что украинцы используют порядка 6 - 7 тысяч снарядов в день калибра 155-мм, когда россияне около 20 тысяч снарядов калибра 152-мм. Ситуацию прекрасно понимают в Германии, поэтому уже работают над её исправлением.

К 2031 году немцы хотят накопить на своих складах 210 тысяч артиллерийских снарядов, которых, правда, хватит только на месяц боевых действий. Министерство обороны Германии уже работает над заключением девяти контрактов по закупку боеприпасов в ускоренной процедуре.

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По сути долгое время на складах Германии находились боеприпасы, которым не были применения, поэтому и в их дальнейшей закупке смысла было мало, соответственно, производство компаниями упало. Сейчас же склады истощены регулярными поставками, а восполнить убывающее число снарядов нечем.