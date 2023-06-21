«Он проделал адскую работу» - добавил американский президент.

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

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iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

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iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

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MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Не так давно Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен в ходе своего визита в Китай заявил, что китайские власти дали слово об отказе от поставок своего вооружения российской армии. До этого американские власти неоднократно подчёркивали угрозу военных поставок со стороны Китая вопреки заверениям Европы, что такое невозможно.

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Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден прокомментировал визит своего подчинённого в Пекин. Он сразу отметил достигнутый прогресс, который позволяет восстановить американско-китайские отношения после переговоров с Цзиньпинем. Американский президент добавил, что Энтони Блинкен проделал «адскую работу»

«Здесь мы на правильно пути» - считает американский президент.

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В западных средства массовой информации упоминали, что визит Блинкена может означать подготовку почвы для встречи Джо Байдена с Цзиньпинем на саммите G20 в Индии, который произойдёт уже в сентябре и проложит штатам путь на форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, намечающегося на ноябрь этого года.