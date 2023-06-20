Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен, приехавший в Пекин с официальным визитом, заявил об обещании представителей Китая не поставлять китайское вооружение российской армии. Он рад тем, что смог получить такие заверения от китайцев.
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Примечательно, что Соединённые Штаты Америки, в частности Энтони Блинкен, до последнего говорили об угрозе поставок китайского оружия и обвиняли Китай в таких намерениях. Сейчас американский министр иностранных дел говорит, что никаких опровергающих фактов обещанию Китая не поставлять оружие на данный момент нет.
Несмотря на это, Блинкен выражает опасения, что китайские компании могут взять на себя роль поставщиков оружия, поэтому попросил китайских властей проследить за этим вопросом. При таких обстоятельствах государство фактически непричастно к организации поставок, ведь не будет оно запрещать заниматься бизнесом своим компаниям. В пример можно привести Сербию, которая хоть и не собирается поддерживать какую-либо из сторон оружием, но и не блокирует поставки через сербские компании.