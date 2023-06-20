Но есть опасения, что китайские компании могут этим заняться.

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Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен, приехавший в Пекин с официальным визитом, заявил об обещании представителей Китая не поставлять китайское вооружение российской армии. Он рад тем, что смог получить такие заверения от китайцев.

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Примечательно, что Соединённые Штаты Америки, в частности Энтони Блинкен, до последнего говорили об угрозе поставок китайского оружия и обвиняли Китай в таких намерениях. Сейчас американский министр иностранных дел говорит, что никаких опровергающих фактов обещанию Китая не поставлять оружие на данный момент нет.

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Несмотря на это, Блинкен выражает опасения, что китайские компании могут взять на себя роль поставщиков оружия, поэтому попросил китайских властей проследить за этим вопросом. При таких обстоятельствах государство фактически непричастно к организации поставок, ведь не будет оно запрещать заниматься бизнесом своим компаниям. В пример можно привести Сербию, которая хоть и не собирается поддерживать какую-либо из сторон оружием, но и не блокирует поставки через сербские компании.