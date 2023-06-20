В руководстве НАТО неоднократно заявляли, что членство Украины в североатлантическом альянсе вероятнее всего произойдёт, но только после окончания боевых действий украинской победой и при выполнении всех процедур. Украина хотела претендовать на упрощённую процедуру, без выполнения плана действий по членству, но американский президент Джо Байден не оценил эту идею.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем объявил, что на предстоящем июльском саммите североатлантического альянса никто не собирается приглашать Украину стать страной-участником военного блока, как и обсуждать этот вопрос.
Столтенберг заверил, что запад не собирается рассматривать какие-либо решения, которые могут привести к замораживанию конфликта. В то же время Шольц сообщил о внесении корректировок в политику Германии для продолжения поддержки Украины.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский угрожал не прислать украинскую делегацию на саммит, если Украина не получит чёткий план действий по членству и обещание по принятию в североатлантический альянс после окончания боевых действий.