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Мы не будем обсуждать вопрос членства Украины в НАТО на июльском саммите - Столтенберг
Условия для членства прежние и во-первых это украинская победа.
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В руководстве НАТО неоднократно заявляли, что членство Украины в североатлантическом альянсе вероятнее всего произойдёт, но только после окончания боевых действий украинской победой и при выполнении всех процедур. Украина хотела претендовать на упрощённую процедуру, без выполнения плана действий по членству, но американский президент Джо Байден не оценил эту идею.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем объявил, что на предстоящем июльском саммите североатлантического альянса никто не собирается приглашать Украину стать страной-участником военного блока, как и обсуждать этот вопрос.

Столтенберг заверил, что запад не собирается рассматривать какие-либо решения, которые могут привести к замораживанию конфликта. В то же время Шольц сообщил о внесении корректировок в политику Германии для продолжения поддержки Украины.

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Ранее Президент Украины Владимир Зеленский угрожал не прислать украинскую делегацию на саммит, если Украина не получит чёткий план действий по членству и обещание по принятию в североатлантический альянс после окончания боевых действий.

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