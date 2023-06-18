На текущей неделе ряд иностранных средств массовой информации поднимали информацию о возможной отмене выполнения плана действий по членству в НАТО для Украины, чтобы упростить стране процедуру вступления в североатлантический альянс после завершения боевых действий.
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Такая идея вызвала одобрение у Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и, по заявлению издания Politico, заинтересовала американского президента Джо Байдена, который хотел обсудить этот вопрос.
Однако, как пишет издание CNN, отвечая на вопросы журналистов, американский президент отказал Украине в каких-либо упрощённых процедурах вступления, добавив, что он не желает что-либо упрощать. Он не хочет видеть ситуацию с вступлением украинцев в НАТО автоматической, отмечая необходимость обсудить пару вопросов.
Джо Байден подтвердил демонстрацию Украиной своего уровня способностей военной координации, но имеет следующие вопросы:
- Безопасна ли их система?
- Соответствует ли она установленным стандартам НАТО?
- Это не коррумпировано?
Получив ответы на поставленные вопросы, Украина сможет стать членом НАТО.