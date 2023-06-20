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Резников: Я попросил определённые вещи у Санты: артиллерию, снаряды, танки и истребители

Поставки F-16 произойдут не раньше Нового года.
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Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал ситуацию с поставками американских истребителей F-16 и другого западного вооружения, о чём рассказал в достаточно ироничной форме. Однако сразу можно отметить, что украинская армия будет ожидать истребители не менее полугода.

По словам Резникова, Украина получит американские истребители не раньше Нового года, так как это символично. Украинский министр отметил, что на прошлогоднее Рождество и Новый год написал письмо Санта Клаусу, где попросил обеспечить украинскую армию западным вооружением во благо детей, чтобы те смогли ходить в школы и садики. Речь об артиллерийских системах, боеприпасах, танках и истребителях.

Алексей Резников добавил, что в письме к Санта Клаусу он нарисовал маленький самолётик и было бы логично, чтобы к следующему Новому году первый F-16 в руках украинской армии всё-таки взлетел.

На текущий момент украинское правительство хочет получить четыре эскадрильи американских истребителей, то есть около 48 единиц авиационной техники.

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