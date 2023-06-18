На официальном YouTube канале 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» появилось видео, в котором есть момент, где один из бойцов украинского военного формирования рассказывает о том, как научился стрелять из гранатомёта благодаря небезызвестной видеоигре, продемонстрировав свои умения.

По словам украинского военнослужащего, если кто-то хочет научиться стрелять из гранатомёта, то ему нужно играть в видеоигру S.T.A.L.K.E.R., отметив, что это не шутка. Боец «Азова» продемонстрировал свою точность стрельбы из гранатомёта, попав в цель, которую предварительно озвучил. С иронией он в конце сказал, что ждёт ключ от сиквела к игре, которую порекомендовал.

Руководство GSC Game World наткнулось на видео и со своего официального YouTube канала прокомментировала рекомендацию украинского военного, добавив, что студия выслала ему на почту электронный ключ от S.T.A.L.K.E.R. 2.

Военный поблагодарил компанию, как и официальный канал 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов», за высланный подарок бойцу.

реклама

*Организация «Азов» признана террористической и экстремистской организацией на территории России.