Американские военные упустили воров.

В новостной программе Wiadomości первого канала польского телевидения рассказали о недавнем казусе, когда на железнодорожном вокзале в Углинце из поезда исчезли ящики с боеприпасами, предназначенными для украинской армии. Интересно, что в это время специальный груз охранялся американскими военными, но той ночью охраны не было.

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В поезде находились артиллерийские снаряды калибра 155-мм, гранатомёты и боеприпасы к ним. Как отмечают в новостной программе, этот вокзал является частым местом наживы польских воров из-за перевозок бытовой техники, угля и сырья, а данный случай особенно привлёк их внимание из-за пломб в двух вагонах. Вполне вероятно, что грабители рассчитывали найти в вагонах что-то драгоценное.

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В подтверждение вышеописанный версии является другая ситуация, когда ящики с боеприпасами были найдены на дне пруда в Старом Углинце. Скорее всего, воры, обнаружившие, что украли вооружение НАТО, испугались и решили избавиться от награбленного, тем более сбыть такое добро незаметно не получилось бы.