Не так давно Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что если НАТО будет не готово предоставить Украине на июльском саммите североатлантического альянса план действий по вступлению в военный блок, то он не видит смысла отправлять на встречу украинскую делегацию.
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Заместитель Министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что уже на июльском саммите Украине предоставят алгоритм вступления в НАТО. Он уточнил, что несмотря на консенсусный механизм принятия стран в североатлантический альянс, включая право вето стран-участников, пока что нет оснований полагать возникновение проблем при вступления Украины в военный блок.
Украинский чиновник добавил, что произойдёт это в течение одного - двух лет после окончания боевых действий, при выполнении процедурных вещей.
Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что после окончания боевых действий Украина обязательно вступит в НАТО. Однако главным условием остаётся сохранение украинского суверенитета и независимости, в ином случае вступление страны в североатлантический альянс не имеет смысла.