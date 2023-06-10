Не так давно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если украинскому правительству не предоставят гарантии вступления страны в НАТО, то они не видят смысла отправлять свою делегацию на предстоящий летний саммит североатлантического альянса.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз подтвердил, что Украина всё же может стать полноправным членом североатлантического альянса, а двери в военный блок открыты. Он подчеркнул, что Россия не имеет право накладывать вето на планы по расширению североатлантического альянса.
По словам Столтенберга, украинские союзники неоднократно подтверждали своё согласие с членством Украины в НАТО, в том числе на саммите в Мадриде летом прошлого года. Однако это не отменяет прежнее условие: боевые действия должны завершится.
Йенс Столтенберг уточняет, что боевые действия должны завершится сохранением украинской независимости и суверенитета, иначе какой-либо смысл вступления Украины в НАТО автоматически пропадает. Оно и понятно, ведь подконтрольные России украинские власти в североатлантическом альянсе не нужны.