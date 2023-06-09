На них уже выделяют деньги по утверждённой программе.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью украинскому изданию заявил, что Украина работает над производством собственных дальнобойных ракет дальностью до 1000 километров. Он добавил, что правительство уже имеет утверждённую программу, по которой выделяет финансирование.

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Украинский министр считает, что украинский производитель способен выполнить такую задачу. В пример он приводит проект противокорабельных ракет «Нептун», одной из которых по итогу был потоплен флагман российского флота - крейсер «Москва». Вооружение украинской армии ракетами «Гарпун» произошло как раз таки после этого инцидента.

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Алексей Резников видит в этом и другую выгоду. Он утверждает, что опасение западных стран поставлять украинцам дальнобойные ракеты, способные преодолевать расстояние в 300 - 400 километров, в частности ATACMS, связано с возможным обострением ситуации. Однако если украинская армия будет уже иметь на своём вооружение подобные ракеты, пусть даже несовершенные, то западные страны не станут опасаться такого рода поставок и будут более активно соглашаться на поставки дальнобойных ракет.