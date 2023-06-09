Начальник Объединённого комитета начальников штабов Соединённых Штатов Америки Марк Милли в интервью изданию Associated Press заявил об активизации боевых действий на украинских территориях, связанные с украинскими наступательными операциями. Однако делать какие-либо выводы ещё рано - считает он.
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По его словам, украинцы сами вправе решать, когда им официально объявлять о проведении украинского контрнаступления, как и планировать таковое. Но, по расчётам американцев, украинские военнослужащие достаточно подготовлены и имеют возможность как обороняться, так и наступать.
Американский генерал подчёркивает, что особую роль в этом сыграли как раз таки штаты и страны запада, оказывающие огромную военную поддержку на протяжение всего периода боевых действий, а в особенности осенью - зимой. Ещё в мае ряд американских чиновников упомянули про то, что Украина оснащена всем необходимым для наступления.
Стоит отметить, что ранее в Министерстве обороны России объявляли об успешном отражении украинских атак на пяти участках линии боевого соприкосновения/