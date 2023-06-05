Министерство обороны России сообщило об отражении крупномасштабного наступления Вооружённых сил Украины, которое проходило на 5 участках линии боевого соприкосновения в составе 23-й и 31-й механизированных бригад украинской армии.
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В заявлении российского оборонного ведомства утверждают, что целью украинских военных был прорыв обороны наиболее уязвимых, по мнению украинцев, участков фронта. Однако, как заявляют в Министерстве обороны, противник свою задачу не выполнил.
В момент наступления начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов присутствовал на одном из передовых пунктов управления на данном направлении. В январе этого года в рамках повышения уровня руководства Герасимов занял должность командующего объединённой группировки войск, действующей на украинских территориях.
Не так давно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия готова к контрнаступлению, а оттягивать время хоть и имеет смысл, чтобы получить дополнительное вооружение от союзников, но наступление не может ждать месяцы.