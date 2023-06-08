Украинцы уже провели несколько наступательных операций.

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

Издание CNN, ссылаясь на свои источнике, пишет об обнаруженных Соединёнными Штатами Америки и другими западными странами признаков украинского контрнаступления. Связано это с проведением ряда наступательных операций на южном участке фронта.

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Источник в виде высокопоставленного военного чиновника из штатов говорит, что украинской армии придётся найти одну - две бреши в российской обороне, благодаря чему они смогут начать продвижение и оттеснением российских войск. Ему сложно оценить, когда украинские военные смогут провести разведку боем и перейти в активную фазу наступления, о которой вряд ли украинское правительство объявит.

Ситуация с подрывом дамбы на Каховской гидроэлектростанции заставит украинское руководство внести определённые коррективы в свои планы, в особенности связанные с форсированием Днепра.

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Ранее Министерство обороны России сообщало об успешном отражении ряда украинских атак, которые произошли на пяти участках линии боевого соприкосновения с участием двух украинскхи механизированных бригад.