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CNN: В США видят признаки начавшегося украинского контрнаступления
Украинцы уже провели несколько наступательных операций.
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Издание CNN, ссылаясь на свои источнике, пишет об обнаруженных Соединёнными Штатами Америки и другими западными странами признаков украинского контрнаступления. Связано это с проведением ряда наступательных операций на южном участке фронта.

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Источник в виде высокопоставленного военного чиновника из штатов говорит, что украинской армии придётся найти одну - две бреши в российской обороне, благодаря чему они смогут начать продвижение и оттеснением российских войск. Ему сложно оценить, когда украинские военные смогут провести разведку боем и перейти в активную фазу наступления, о которой вряд ли украинское правительство объявит.

Ситуация с подрывом дамбы на Каховской гидроэлектростанции заставит украинское руководство внести определённые коррективы в свои планы, в особенности связанные с форсированием Днепра.

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Ранее Министерство обороны России сообщало об успешном отражении ряда украинских атак, которые произошли на пяти участках линии боевого соприкосновения с участием двух украинскхи механизированных бригад.

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#россия #украина #украинское контрнаступление
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