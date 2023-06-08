Его могут восстановить за один - три месяцев.

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

Министерство обороны России сообщает, что в результате работы украинских диверсантов, в Харьковской области был осуществлён подрыв экспортного аммиакопровода «Тольятти - Одесса». По данным российского оборонного ведомства, есть пострадавшие среди мирного населения.

реклама

С украинских территорий уже стравливается оставшийся аммиак. В Министерстве иностранных дел России добавили, что по инциденту будет проведено расследование, а ремонтно-восстановительные работы по возобновлению работы аммиакопровода могут занять один - три месяцев, если к ним допустят российских специалистов.

С момента начала боевых действий аммиакопровод фактически был приостановлен, тем самым Россия лишилась возможности осуществлять транзит аммиака через украинские территории.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке -21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях -20% на 14Tb WD - смотри цену В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD -28% на 32Gb Сorsair Dominator -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Стоит отметить, что Россия хотела возобновить работу аммиакопровода «Тольятти - Одесса» в рамках зернового соглашения по экспорту украинского зерна через Чёрное море. Украинские власти изначально отказывались выполнять это условие, но позже всё же допустили такой исход. Однако после подрыва аммиакопровода стало ясно, что всё же аммиакопровод вряд ли продолжит осуществлять транзит аммиака.