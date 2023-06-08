Министерство обороны России сообщает, что в результате работы украинских диверсантов, в Харьковской области был осуществлён подрыв экспортного аммиакопровода «Тольятти - Одесса». По данным российского оборонного ведомства, есть пострадавшие среди мирного населения.
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С украинских территорий уже стравливается оставшийся аммиак. В Министерстве иностранных дел России добавили, что по инциденту будет проведено расследование, а ремонтно-восстановительные работы по возобновлению работы аммиакопровода могут занять один - три месяцев, если к ним допустят российских специалистов.
С момента начала боевых действий аммиакопровод фактически был приостановлен, тем самым Россия лишилась возможности осуществлять транзит аммиака через украинские территории.
Стоит отметить, что Россия хотела возобновить работу аммиакопровода «Тольятти - Одесса» в рамках зернового соглашения по экспорту украинского зерна через Чёрное море. Украинские власти изначально отказывались выполнять это условие, но позже всё же допустили такой исход. Однако после подрыва аммиакопровода стало ясно, что всё же аммиакопровод вряд ли продолжит осуществлять транзит аммиака.